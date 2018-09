Nord-Korea feirer 70 år med parade uten raketter

Soldater marsjerende i takt og panservogner preget gatebildet, mens jagerfly viste seg fram fra luften. Men langdistanserakettene som Nord-Korea har pleid å vise fram ved tidligere årsmarkeringer, glimret med sitt fravær.

Leder Kim Jong-un fulgte med fra en balkong i en bygning på Kim Il-sung-plassen, med Li Zhanshu som representant fra det kinesiske regjeringspartiet ved sin side. De to vinket til folkemengden nedenfor.

Kinas president Xi Jinping gratulerte søndag Kim med 70-årsmarkeringen. Xi hyllet det han kalte «en ny historisk æra» for Nord-Korea. Xi sa han ønsker å samarbeide med Kim for å utvikle et sunt forhold mellom Nord-Korea og Kina og å fremme regional fred og stabilitet.