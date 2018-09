Löfven blir sittende tross krav om avgang

Etter søndagens valgthriller gjorde Löfven det klart at han blir sittende som statsminister, i hvert fall til Riksdagen kommer sammen om to uker.

– Det finnes ikke noe grunnlag for at jeg skulle gå av nå. Nå er det viktig å ha is i magen og å holde hodet kaldt. Jeg og min regjering leder landet. I praksis blir det ikke fattet noen store beslutninger eller sjøsatt store prosjekter, men vi står klare til å håndtere hvilken krise som enn måtte ramme Sverige, sa Löfven.

– Nå er valgkampen over. Nå setter vi Sveriges beste først, sa han.

Han tok også til orde for å finne løsningen på regjeringsspørsmålet ved å se over blokkgrensene.

Krever avgang

Like før hadde lederne for de fire partiene i Alliansen krevd Löfvens avgang. Det var da klart at det blir så godt som dødt løp i valget.

– Det svenske folket har valgt en ny riksdag. Alliansen er klart større enn regjeringen. Denne regjeringen har gjort sitt, den burde aldri ha tiltrådt til å begynne med, og nå skal den gå av, sa Moderaternas leder Ulf Kristersson.

– Det er bare én utgang på dette, og det er at Löfven leverer sin avskjedssøknad. Jeg vil ha en allianseregjering, men det kommer ikke til å skje i samarbeid med Sverigedemokraterna, sa Liberalernas leder Jan Björklund.

Budskapet var det samme fra Kristdemokraternas Ebba Busch Thor og Centerpartiets Annie Lööf.

Löfven minnet om at partiene har tid på seg de neste par ukene fram til Riksdagen åpner til å snakke sammen og forhandle. Samtidig var han klar på at utfallet er klart dersom Sverigedemokraterna aktivt støtter en regjering utgått av de fire alliansepartiene, da får landet en ny regjering. Men det blir neppe klart før om flere uker.

Det var klokken 1.30 fortsatt ikke klart om den rødgrønne eller den borgerlige blokken vil bli størst i valget. De rødgrønne lå da hårfint foran, med 40,6 mot 40,3 prosent. Kanskje vil spenningen leve helt til onsdag, da de siste stemmene skal telles.

SD jubler

Samtidig sto jubelen i taket på hos Sverigedemokraterna da partiets kjemperesultat var klart.

– Vi styrker vår posisjon som vippeparti, vi øker antallet mandater og vi kommer til å få økt innflytelse, sa partileder Jimmie Åkesson.

Partiet ligger an til å få 17,6 prosent av stemmene – et kjempehopp fra 2014, men litt svakere enn målingene på forhånd tydet på.

Åkesson hadde følgende beskjed til konservative Moderaternas partileder:

– Nå er det virkelig opp til Ulf Kristersson å bevise hvordan han vil bytte regjering. Velger han da Stefan Löfven eller Jimmie Åkesson? Nå vil jeg ha et svar på det spørsmålet.

SD så ut til å bli slått av Moderaterna i kampen om å bli landets nest største parti – 17,6 prosent for SD mot 19,8 prosent for Moderaterna.

Hva gjør sentrum?

Professor Tommy Möller slo allerede tidligere på kvelden fast overfor NTB at det ikke nødvendigvis er blokkstørrelse som avgjør hvem som skal danne regjering.

– For regjeringsspørsmålet er det heller ikke avgjørende hvilken blokk som blir størst, men hvilken regjering som kan dannes med utgangspunkt i valgresultatet, understreker han.

– Det kommer til å bli vanskelig for Alliansen å danne regjering, selv om det er mest sannsynlig. Det forutsetter nemlig at man vil regjere med passiv støtte fra Sverigedemokraterna, noe som er vanskelig for Centerpartiet og Liberalerna med tanke på det man har sagt i valgkampen.

De to sentrumspartiene har i valgkampen distansert seg fra SD. Spørsmålet nå er hva som skjer når støvet har lagt seg, og de vanskelige regjeringssamtalene tar til.

For Socialdemokraterna er oppslutningen på 28,4 prosent historisk dårlig. For øvrig gjorde både Vänsterpartiet, norske SVs søsterparti, Centerpartiet og Kristdemokraterna gode valg.

Fakta: Riksdagen i Sverige * Riksdagen er Sveriges nasjonalforsamling * Forsamlingen har 349 medlemmer som velges hvert fjerde år * Fram til 1970 besto Riksdagen av to kamre, men den har nå bare ett kammer * De folkevalgte møtes i Riksdagshuset, som ligger på Helgeandsholmen i Stockholm sentrum

