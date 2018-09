Valgdagsmålinger: Dødt løp mellom blokkene, brakvalg for Sverigedemokraterna

Ifølge SVTs store valgdagsmåling får SD støtte fra 19,2 prosent av velgerne, mot 12,9 prosent ved forrige valg. Jubelen sto i taket på SDs valgvake på nattklubben Kristall da målingen kom opp på skjermen.

– Det er veldig positivt at vi er det nest største partiet. Det kommer til å spille en stor rolle når vi skal forhandle, sier Mads Lundgaard, som er kandidat for partiet i Stockholm.

– Dette er fantastisk bra, sier partifellen Mattias Mårdenfjord til NTB, også han aktiv i lokalpolitikken.

– Det kommer til å bli vanskelig for de andre partiene å ikke forholde seg til oss. Jeg tror vi kommer til å få innflytelse uansett resultat i kveld, legger han til.

– Mot maktskifte

Samtidig får den borgerlige Alliansen 39,6 prosent, mot 39,4 for de tre rødgrønne partiene, ifølge målingen.

Alt tyder derfor på at situasjonen i Riksdagen vil bli alt annet enn enkel. Det skyldes at ingen av de to blokkene – verken de tre rødgrønne partiene eller de fire partiene i den borgerlige Alliansen – får over 50 prosent av stemmene. Det sørger SD for.

– Slik det ser ut nå, peker det mot et maktskifte. Alliansen ser ut til å kunne bli noe større enn de rødgrønne partiene, sier professor Tommy Möller ved Stockholms universitet til NTB.

– For regjeringsspørsmålet er det heller ikke avgjørende hvilken blokk som blir størst, men hvilken regjering som kan dannes med utgangspunkt i valgresultatet, understreker han.

– Det kommer til å bli vanskelig for Alliansen å danne regjering, selv om det er mest sannsynlig. Det forutsetter nemlig at man vil regjere med passiv støtte fra Sverigedemokraterna, noe som er vanskelig for Centerpartiet og Liberalerna med tanke på det man har sagt i valgkampen.

Kjempenes fall

For de tradisjonelt sett to største partiene i Sverige går det mot en kraftig tilbakegang sammenlignet med 2014-valget, viser valgdagsmålingene.

Socialdemokraterna har styrt Sverige sammen med Miljöpartiet de siste fire årene, men har ikke klart å omsette svært gode økonomiske tider i økt oppslutning. Partiet fikk i 2014 støtte fra 31 prosent av velgerne, men ser nå ut til å gjøre et katastrofevalg og få 25–26 prosent av stemmene, ifølge valgdagsmålingene.

Men også Socialdemokraternas tradisjonelle ideologiske hovedmotstander, konservative Moderaterna, ser ut til å gå kraftig tilbake fra forrige valgs oppslutning på 23,3 prosent, til rundt 18 prosent nå, ifølge valgdagsmålingene.

– Signal fra velgerne

SDs pressesjef Henrik Vinge hadde derimot et bredt smil om munnen søndag kveld.

– Dette ser ut til å gå riktig bra for oss, og vi gjør et suksessvalg. Det er fantastisk morsomt, vi har kjempet hardt for dette, sier han til NTB.

– Vil man regjere Sverige, vil man måtte snakke med oss. Det er bare sånn det er. Vi er klare til å gjøre det, jeg tror vi skal kunne enes om en rekke saker, også budsjettet, sier han.

Vinge ber de andre partiene forholde seg til valgresultatet.

– Om det viser seg at vi øker skikkelig nå, er det et signal fra velgerne om at SD skal få større innflytelse, da bør vi også få det. Det er det som er meningen med valg. SD bør få innflytelse i tråd med sin størrelse.

I valgkampen har også Liberalerna og spesielt Centerpartiet, som begge er med i Alliansen, distansert seg fra SD. Spørsmålet nå er hva som skjer når støvet har lagt seg, og de vanskelige regjeringssamtalene tar til over helgen.

Fakta: Riksdagen i Sverige * Riksdagen er Sveriges nasjonalforsamling * Forsamlingen har 349 medlemmer som velges hvert fjerde år * Fram til 1970 besto Riksdagen av to kamre, men den har nå bare ett kammer * De folkevalgte møtes i Riksdagshuset, som ligger på Helgeandsholmen i Stockholm sentrum

