– Full tillit til Storbritannias syn på spion-forgifting

De fire landene samt Storbritannia opplyser også at de er fullstendig overbevist om at drapsforsøket på den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal i Salisbury med nesten full sikkerhet ble godkjent på et høyt nivå i den russiske regjeringen.

– Vi har full tillit til den britiske vurderingen, og til at denne operasjonen med nesten sikkerhet ble godkjent på et høytstående regjeringsnivå, heter det i uttalelsen.

Uttalelse fra de fem landene kom torsdag, i forkant av et møte som britene innkalte til i FNs sikkerhetsråd i New York for å presentere nye opplysninger i saken.

– Løgnaktige beskyldninger

Under møtet i Sikkerhetsrådet slo den russiske FN-ambassadøren Vasily Nebenzia tilbake og anklaget Storbritannia for å «koke i hop en ubegrunnet og løgnaktig blanding av fakta».

– Britene forsøker å skape sensasjon ved å legge ut bilder av mistenkte og andre detaljer, sa Nebenzia. Han gjentok at Russland benekter å være innblandet i nervegiftangrepet i Salisbury og sa videre at britiske myndigheter har avvist å samarbeide om etterforskningen med russiske myndigheter.

Etterretningsagenter

Storbritannias statsminister Theresa May sa onsdag at britisk påtalemyndighet har sterke bevis for at to navngitte russiske agenter fra den militære etterretningsorganisasjonen GRU utførte nervegiftangrepet.

– Gårsdagens kunngjøring fra May styrker ytterligere vår hensikt om at vi fortsatt må stå sammen for å avverge fiendtlige aktiviteter i regi av utenlandske etterretningsnettverk på våre territorier, opprettholde forbud mot kjemiske våpen, beskytte våre borgere og forsvare oss fra alle former for ondsinnet statlig aktivitet rettet direkte mot oss og våre samfunn, skriver de fem landene i sin uttalelse.