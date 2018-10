Alle om bord antatt døde etter flyulykken i Indonesia

Bare 13 minutter etter avgang styrtet det relativt nye flyet av typen Boeing 737 MAX 8 i havet med 189 mennesker om bord.

Flygeren hadde allerede bedt om å få snu på grunn av tekniske problemer, men det var for sent. Radarsignalet forsvant like etter, og sjøfolk i nærheten har fortalt at de så flyet «falle fra himmelen».

Mandag beskrives det som «sannsynlig» at alle om bord i flyet mistet livet i ulykken.

Det er funnet kroppsdeler i sjøen, og dykkere forsøker å nå fram til skroget, som antas å ligge på havbunnen på 35 meters dyp. Det er mandag ettermiddag ikke kjent eksakt hvor flyskroget ligger.

Bilder som myndighetene har lagt ut på Twitter, viser flere gjenstander som få timer etter ulykken var plukket opp fra sjøen, deriblant en deformert mobiltelefon, en opprevet bag og flere vrakrester. Gjenstandene er funnet av mannskapet på et tankskip.

Passasjerflyet er eid av flyselskapet Lion Air og var på vei fra Jakarta til byen Pangkal Pinang, som ligger på en øygruppe utenfor Sumatra.

To måneder gammelt

Flyet var av typen Boeing 737 MAX 8, og ifølge det indonesiske luftfartstilsynet var det bare to måneder gammelt.

Det første europeiske selskapet som tok i bruk denne modellen, var Norwegian, som nå har minst elleve MAX 8-fly i sin flåte.

Ifølge Lion Airs toppsjef Edward Sirait hadde flyet tekniske problemer på den forrige flyvingen, men dette skal ha blitt løst i tråd med produsentens prosedyrer.

Informasjon fra nettsiden FlightAware viser at flyet hadde nådd 5.200 fots høyde før det gikk ned.

Fortvilte pårørende

Fortvilte pårørende ventet mandag på nytt om sine kjære utenfor flyplassen i Pangkal Pinang. Krisesentre er opprettet både der og ved Jakartas flyplass Soekarno Hatta.

Ifølge Utenriksdepartementet er det ingen opplysninger som tyder på at nordmenn var om bord i flyet.

– Ambassaden i Jakarta kartlegger situasjonen nå. Så langt har vi ingen indikasjon på at det er nordmenn involvert, sier UDs pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde.

Erfaren pilot

Det var 31år gamle Bhavye Suneja fra New Delhi som førte flyet. Det opplyser den indiske ambassaden i Jakarta overfor DPA.

En ikke navngitt visepresident i et av Indias største flyselskap sier til dagsavisen Times of India at han ville ansette piloten i sommer på grunn av hans plettfrie rulleblad som pilot.

– Vi snakket sammen i juli. Han var en erfaren 737-flyger og med et hendelses- og ulykkesfritt rulleblad var vi veldig lystne på å ansette ham, forteller han.

Ifølge Lion Air hadde Suneja 6.000 flytimer, mens annenflygeren hadde mer enn 5.000.

Bommet på rullebanen

Lion Air er et av landets nyeste og største flyselskap.

Billigselskapet har tidligere vært involvert i en stor ulykke, da et Boeing 737–800 i 2013 bommet på rullebanen da det skulle lande på Bali. Om bord var 101 passasjerer og sju ansatte. Alle kom fra hendelsen med livet i behold.

I desember 2014 omkom 162 personer da et fly fra AirAsia styrtet i havet utenfor Indonesia.

Indonesiske flyselskaper ble i 2007 bannlyst fra å fly til Europa på grunn av tvil om sikkerheten. Siden da har flere selskaper fått gjenoppta flygningene, og i juni i år ble forbudet opphevet. Et tilsvarende flyforbud til og fra USA for indonesiske flyselskaper ble opphevet i 2016.