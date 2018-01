Fem drept på bilvaskeri i USA

Politiet undersøker om den antatte gjerningspersonen er blant de drepte etter skyteepisoden i Melcroft natt til søndag.

Én såret person behandles på sykehus etter hendelsen, melder avisa Pittsburgh Post-Gazette.

Motivet for skytingen er uklart. Melcroft ligger rundt 85 kilometer sørøst for Pittsburgh.

Over 33.000 amerikanere blir årlig drept med skytevåpen, noe som tilsier drøyt 90 hver eneste dag. Nesten to av tre ofre tar sine egne liv, viser statistikk fra Centers for Disease Control and Prevention.