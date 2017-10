Nobels litteraturpris til Kazuo Ishiguro

Svenska Akademien viser i sin begrunnelse til at Ishiguro i sine romaner viser en stor følelsesmessig styrke, og at han har avdekket den avgrunn som rår i vår illusoriske følelse av tilhørighet i verden.

Svenska Akademiens sekretær Sara Danius beskriver Ishiguro som en krysning mellom Jane Austen og Franz Kafka.

Ishiguro ble født i Nagasaki i Japan, men familien flyttet til Storbritannia da han var fem år gammel. Han debuterte i 1982 og har skrevet åtte romaner, de fleste av dem kritikerroste.

Foruten romaner er han også forfatter av noveller og sangtekster. Han har hele fire ganger tidligere blitt nominert til den prestisjetunge Man Bookerprisen, som han vant i 1989 for romanen «The Remains of the Day».

Romanen ble filmatisert i 1993 med Anthony Hopkins og Emma Thompson i hovedrollene. Filmen ble nominert i åtte Oscar-kategorier.