Nyoman Parwata i myndighetenes kriseberedskap på Bali sier torsdag at antall evakuerte har økt til rundt 122.500. Myndighetene opplyste tirsdag at over 75.000 mennesker hadde blitt evakuert fra faresonen rundt vulkanen.

De har anslått faresonen for et vulkanutbrudd på Agung-fjellet på Bali til å være så mye som tolv kilometer fra krateret. Myndighetene sier at også innbyggere lenger unna har forlatt hjemmene sine.

Skjelvinger fra vulkanen har pågått siden august i år, og mange har vært forberedt på å måtte flykte. Området rystes daglig av flere hundre skjelvinger fra fjellet, noe som ifølge eksperter tilsier at det er svært sannsynlig med et utbrudd.

Agungs foreløpig seneste utbrudd var i 1963. Da mistet 1.100 personer livet, og vulkanen var aktiv i rundt ett år.