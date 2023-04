Japan ba folk søke dekning etter nordkoreansk rakettest

Innbyggerne på den japanske øya Hokkaido ble torsdag morgen bedt om å umiddelbart søke dekning innendørs eller under bakken, i frykt at en nordkoreansk rakett kunne ramme øya.

Nord-Korea testet torsdag det som kan være en ny type rakett. Etter raketten ble fyrt opp, ble innbyggerne på den japanske øya Hokkaido bedt om å umiddelbart søke tilflukt. Ordren ble senere trukket tilbake.

Både den sørkoreanske generalstaben og den japanske kystvakta meldte torsdag at Nord-Korea hadde avfyrt det som synes å være en ballistisk rakett. Videre het det at den hadde retning mot Japanhavet, som ligger mellom den koreanske halvøya og Japan.

Innbyggere ble varslet om at raketten trolig ville lande nær Hokkaido rundt klokka 8 japansk tid. Hokkaido huser blant annet Sapporo, Japans femte største by.

– Evakuer umiddelbart. Evakuer umiddelbart, het det i beskjeden.

Avblåste evakueringsordre

Etter drøyt 20 minutter ble ordren avblåst. Japanske myndigheter sa først at varslingssystemet ved en feil antok at raketten ville lande i nærheten av øya, men trakk senere dette tilbake.

– Vi korrigerte ikke informasjonen fra alarmsystemet, sier regjeringstalsmann Hirokazu Matsuno. Han forklarer at raketten forsvant fra radaren straks etter at den ble oppdaget, og at ytterligere analyse viste at det ikke var mulig at den ville ramme Japan. Dermed ble ordren opphevet, heter det videre.

Det sørkoreanske militæret omtaler rakettoppskytingen som en «alvorlig provokasjon». Japans statsminister Fumio Kishida sier at landets nasjonale sikkerhetsråd skal møtes om oppskytingen.

Ny type rakett?

Sør-Korea tror Nord-Korea tok i bruk en ny type rakett som er drevet av fast drivstoff. Det er potensielt et teknisk gjennombrudd for Pyongyangs våpenprogram, sier den sørkoreanske generalstaben til AFP.

Alle Nord-Koreas kjente interkontinentale ballistiske raketter (ICBM) er drevet på flytende drivstoff, og ICBM som kan gå på fast drivstoff, har lenge vært på toppen av Kim Jong-uns ønskeliste.

Disse rakettene er enklere å lagre og transportere, mer stabile og raskere å forberede på oppskyting. Dermed er de også vanskeligere å oppdage og ødelegge før de når målet.

På en militærparade i Pyongyang i februar viste nordkoreanerne fram rekordmange raketter, blant dem det analytikerne den gang sa kunne være en ny rakett drevet på fast drivstoff.