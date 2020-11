Anklages for å ha bombet Tigray-universitet

ETIOPIA: Hæren i Etiopia gjennomførte torsdag et luftangrep mot et universitet i Tigray-regionen, hevder universitetsansatt, som sier at skadene er omfattende.

Etiopiske styrker ruller inn mot Tigray-provinsen. Foto: AP/NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den anonyme ansatte har beskrevet angrepet mot skolen i regionshovedstaden Mekele i en epost til nyhetsbyrået AP. Det er usikkert om noen ble såret eller mistet livet.

Torsdag meldte også opprørere i Tigray at flere studenter var såret i et luftangrep mot universitetet. I en post på Facebook lå bilder som viste skadde personer, angivelig i regionshovedstaden Mekele, meldte Reuters.

Nyhetsbyrået har ikke kunnet verifisere påstandene, fordi all kommunikasjon til Tigray-regionen er kuttet. Etiopiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Rykker fram

Torsdag meldte hæren at de rykker fram mot Mekele.

– Forsvarsstyrkene våre gjør fremskritt mot Mekele, sier regjeringens talsperson Redwan Hussein til journalister, meldte Reuters.

– Flere byer har falt, la han til.

Krigen har nå pågått i to uker, siden Etiopias føderale myndigheter 4. november innledet en omstridt militæroperasjon mot et opprør fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som styrer regionen nordøst i landet.

Humanitær krise

Titusenvis er drevet på flukt til nabolandet Sudan, og kampene begynner også å nærme seg flyktningleirene i Tigray, som huser rundt 100.000 flyktninger fra Eritrea.

– Elektrisiteten er kuttet. Drivstoff til generatorene er brukt opp. Da er det 96.000 eritreiske flyktninger i Etiopia uten rent vann, sier talsperson Stephane Dujarric for FNs generalsekretær.

Ifølge Amnesty International kan flere hundre sivile ha blitt drept i en massakre sist uke. Myndighetene i Etiopia har nektet for å ha angrepet sivile. Men ifølge Røde Kors er flere hundre sivile såret, og helsepersonell er blitt angrepet. De mener det er fare for at situasjonen kan utvikle seg til å bli en humanitær krise.

– Det er avgjørende at partene respekterer Røde Kors-emblemet, slik at vi kan få gitt de sårede behandling og levert nødvendig medisinsk utstyr. Vi fordømmer på det sterkeste alle angrep på helse- og hjelpearbeidere, sier utenlandssjef Tørris Jæger i Røde Kors Norge i en pressemelding.

Press

Verdenssamfunnet har lagt et sterkt press på Etiopias statsminister, fredsprisvinner Abiy Ahmed, for å få en slutt på den to uker lange konflikten.

Blant dem er USA, som sier de har bedt både Abiy og TPLF om å trappe ned.

– På dette tidspunkt er ingen av partene interessert i megling, etter det vi hører, sier Tibor Nagy, USAs øverste diplomat for Afrika.

I et brev ber 17 amerikanske senatorer USAs utenriksminister Mike Pompeo om å kontakte Abiy direkte for å få presset gjennom en våpenhvile.

WHO-sjef avviser partiskhet

Den etiopiske hæren anklager lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, som selv er fra regionen, for å støtte opprørerne.

Hærsjef Birhanu Jula sa onsdag til journalister at Tedros har forsøkt å skaffe våpen og diplomatisk støtte til TPLF. Han la ikke fram bevis for påstandene.

– Det har kommet meldinger om at jeg velger side i denne situasjonen. Dette er ikke sant, sa Tedros i en kunngjøring publisert på Twitter torsdag kveld.

– Jeg vil understreke at jeg er kun på én side, og det er siden for fred, la han til.

Tedros får støtte fra sin sjef, FNs generalsekretær António Guterres.

WHO-direktøren var tidligere helseminister i Etiopia under Meles Zenawi som var TPLF-leder og statsminister i landet fram til sin død i 2012. (NTB)

Fakta Tigray Tigray-regionen ligger helt nord i Etiopia og har 4,4 milliner innbyggere. Regionen grenser mot Eritrea og Sudan. I november er det oppstått væpnet konflikt mellom regionen og de etiopiske regjeringsstyrkene. Les mer