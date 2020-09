Vet i november om koronavaksinen fungerer

Amerikanske Moderna, som er blant de ni legemiddelselskapene som er i sluttfasene av vaksinetestingen, har som første selskap offentliggjort sine testplaner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En sykepleier gir en dose av Modernas koronavaksine til en frivillig. Selskapet ble torsdag det første til å offentliggjøre sine planer for fase 3 av vaksinetestingen. Like etter fulgte Pfizer etter. Foto: Hans Pennink / AP / NTB

NTB-AFP

Det skjer etter at ni legemiddelselskaper, blant dem Moderna, for et par uker siden i en felles uttalelse forsikret om at de vil holde seg til vitenskapelige prosedyrer i utviklingen av en koronavaksine.

Like etter Moderna fulgte Pfizer, som også er amerikanske og er i fase 3 av testingen. Fase 3 er den siste fasen før vaksinen blir godkjent. I den blir vaksinen og placebo gitt til tusenvis av frivillige deltakere, for å forsikre at medisinen er trygg og effektiv.

Vaksinekappløpet har blitt svært politisert i USA før presidentvalget i november. President Donald Trump har flere ganger parert kritikk av regjeringens håndtering av koronapandemien med at en vaksine er like rundt hjørnet.

Onsdag gjentok han påstander om at den første vaksinen vil godkjennes i løpet av oktober, som fører til økt bekymring for at Det hvite hus vil legge press på mat- og legemiddeltilsynet FDA, som må godkjenne en eventuell vaksine.

Både eksperter og tjenestepersoner i Trump-regjeringen enes om at det er umulig å forutse utfallet av vaksinetestene som er i gang, og at det er svært lite sannsynlig med pålitelig informasjon før 2020 er omme. Ifølge helsemyndighetene vil vaksinetilgangen innledende være svært begrenset, og først og fremst begrenset til helsepersonale og folk i risikogruppene.

Moderna-sjef Stephane Bancel sa torsdag at selskapet i løpet av november vil vite om vaksinen fungerer eller ei. Oktober er mulig – men usannsynlig, sa han til CNBC.