Flere døde i skogbrannene vest i USA

Minst syv personer er døde i skogbrannene i delstatene langs vestkysten av USA de siste dagene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den ikoniske Golden Gate-broen i San Francisco var drapert i rødt og oransje i 11-tiden onsdag formiddag som følge av røyk fra de pågående skogbrannene i området. Foto: Frederic Larson/ AP/ NTB Scanpix

NTB-AP-TT

I den nordvestlige delstaten Oregon er minst tre omkommet, og i tillegg er tre døde i California. Blant de døde er en ung gutt fra Marion County nær delstatshovedstaden Salem i Oregon, som ble funnet ved siden av hunden sin.

En ett år gammel gutt er også rapportert død i delstaten Washington, og foreldrene hans skal ha alvorlige brannskader.

– Apokalyptisk

Flere tusen mennesker har vært nødt til å forlate hjemmene sine på grunn av brannene, ifølge myndighetene.

Utenfor San Francisco meldes det at innbyggerne fortsatt ventet på dagslys flere timer etter soloppgang onsdag siden røyk og aske blokkerte for solen. Kelly Groth våknet klokken 7 og trodde det fortsatt var natt.

– Jeg trakk fra gardinene og så at himmelen var mørkoransje, og det føltes så apokalyptisk. Jeg har bodd i området hele mitt liv og har aldri sett noe lignende, sier Groth til NBC News.

Røyk stiger fra den såkalt Bear Fire ved Lake Oroville i Butte-regionen i delstaten California onsdag. Foto: Noah Berger/ AP/ NTB Scanpix

Frykter det verste

Brannene har rammet store områder i både Oregon og Washington, delstatene som ligger nord for California. Det er sjelden at de to delstatene opplever så kraftige branner ettersom klimaet er kjøligere og fuktigere her enn lenger sør.

Guvernør Kate Brown i Oregon mener brannene kan være de verste i delstatens historie med tanke på tap av liv og eiendom. Hundrevis av boliger er allerede ødelagt.

Brannene sprer seg raskt som følge av kraftige vindkast, og på enkelte steder har innbyggerne fått ordre om å evakuere umiddelbart.

Solen innhyllet av tykk røyk som følge av den såkalte Bobcat Fire i San Dimas i California onsdag. Røyken skygget for solen, noe som gjorde at gatelysene ble holdt påskrudd utover dagen. Foto: Jae C. Hong/AP/ NTB scanpix

Panikk og trafikkaos

Mer enn 890.000 hektar er svidd av i California, en ny dyster rekord for delstaten. Omfanget skyldes det som omtales som en megatørke som har pågått i nesten 20 år.

Den såkalte North Complex-brannen er en av et tjuetalls branner som herjer i delstaten. Byen Paradise, som brant helt ned til grunnen for to år siden i den dødeligste brannen i Californias historie, er på nytt truet. Det har ført til panikk og trafikkaos når innbyggerne forsøker å forlate byen.

Klimaendringene har bidratt til å øke risikoen for skogbranner i California. Det har også delstatens strømnett, som mange steder er gammelt og i dårlig forfatning. Noen av de største brannene i delstaten de siste årene er blitt startet av feil på strømnettet.

Meteorologene melder at bedre værforhold snart vil gjøre det enklere å bekjempe de voldsomme brannene.