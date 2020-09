Aftenbladet satser på USA-valget med egne reportere

BREV TIL LESERNE: Tirsdag kveld møtes presidentkandidatene i USA til sin første tv-debatt. Aftenbladet følger dramaet minutt for minutt – og dette er bare starten på vår tette dekning av verdens viktigste valg.

Verdens viktigste valg blir årets presidentvalg i USA ofte kalt. Valget står mellom republikanernes Donald Trump som ønsker gjenvalg, og demokratenes Joe Biden. Foto: AP

Noen ganger føles USA som en annen planet. Ordene og bildene fra vest er nesten uvirkelige. Aftenbladet skal forsøke å gjøre det mer begripelig og vil bruke store ressurser på å dekke USA og presidentvalget i høst.

Det amerikanske presidentvalget omtales ofte som verdens viktigste valg. Det er ikke bare for innbyggerne i USA at valget får stor betydning – også resten av verden vil bli påvirket av resultatet. Og vi ser at også Aftenbladets lesere er svært interessert i det som skjer i USA, og at interessen har økt de siste årene.

En av årsakene kan være at det er store forskjeller på de to kandidatene, republikanernes Donald Trump som satser på å bli gjenvalgt, og demokratenes Joe Biden som enn gjerne vil kaste Trump ut av Det hvite hus. Begge er godt oppi 70-årene, og begge kjemper intenst for å få fram sitt budskap – og for å beskrive sin motstander som udugelig, feig eller farlig.

Årets valgkamp ser ut til å bli styggere enn tidligere. Ryktespredning og udokumenterte påstander er blitt en del av hverdagen, og tilhengerne synes å være mer ekstreme enn før. For europeiske, og norske, øyne er dette vanskelig å forstå. Men det er viktig å komme bak de oppsiktsvekkende ordene og bildene som viser protester og opptøyer.

Jarle Aasland og Arild I. Olsson har laget større reportasjeserier fra USA tidligere, i høst dekker de presidentvalget. Først hjemmefra, deretter fra USA. Foto: Jarle Aasland

Aftenbladet satser

Derfor vil Aftenbladet i høst bruke store ressurser på å dekke amerikansk politikk og samfunn - og valget spesielt. Våre reportere Arild I. Olsson og Jarle Aasland reiser til USA i god tid før valget og blir der også i dagene etter det er gjennomført. De vil ikke bare melde om politiske utspill og siste meningsmålinger, de skal også rapportere fra hverdagens USA, skildre veivalget fra alminnelige amerikanske velgere.

De to har også tidligere gjennomført større reportasjereiser i USA. For to år siden reiste de gjennom Trumps USA for å jakte på den amerikanske sjelen. Året etter reiste de langs grensen mot Mexico etter at president Donald Trump erklærte nasjonal krisetilstand i USAs grenseområder mot Mexico for å få midler til å innfri valgløftet om å bygge en mur langs grensen.

Minutt for minutt

Fram mot valget skal Aftenbladet gi sine abonnenter fyldige oppdateringer og innsikt i de politiske og sosiale spenningene i USA. Dette gjør vi med egne nyhetssaker og reportasjer, men også ved hjelp av samarbeidspartnere som danske Politiken og NTB.

Vi vil også opprette et eget nyhetsstudio, «Siste nytt om presidentvalget», som bare tar for seg det amerikanske valget. Her vil vi samle alle relevante artikler – og også rapportere fortløpende fra tv-debatter og andre hendelser som krever dekning minutt for minutt. Studioet åpner natt til onsdag, og Olsson vil holde studioet åpent med smått og stort fra den store tv-debatten mellom de to presidentkandidatene. Det er også mulig å chatte direkte med Olsson underveis. TV-debatten starter kl. 03 norsk tid.

Joe og Donald dukker opp, overalt, i alle slags former. Foto: Joe Cavaretta / South Florida Sun-Sentinel

Valgnatten i Washington

Vi vil direkterapportere flere ganger fram mot valget. Det blir flere tv-debatter: Biden og Trump møtes også 15. oktober og 22. oktober. Det vil også avholdes en debatt mellom visepresidentkandidatene, republikanernes Mike Pence og demokratenes Kamala Harris 7. oktober.

Selve valgnatten 3. november vil Olsson og Aasland være på plass i USAs hovedstad Washington DC. Derfra vil de holde Aftenbladets lesere oppdatert om utviklingen gjennom natten – også da håper vi leserne vil komme med innspill, kommentarer og spørsmål.

Da har de allerede vært i USA en god stund. Olsson og Aasland reiser til USA i siste halvdel av oktober, i god tid før valget 3. november. Basen er i Washington DC, men de vil også reise til nabostatene for å lodde stemningen og for å løfte fram tema som virkelig skaper temperatur og splitter det amerikanske folk.

De vil også bli i USA en god stund etter valget, for denne gang kan dagene etter selve valget bli atskillig mer dramatiske enn vanlig.

Debatten mellom de to presidentkandidatene starter klokken 03.00 natt til onsdag, norsk tid. Men utenriksreporter Arild I. Olsson åpner Aftenbladet direkterapportering i god tid før Biden og Trump går i studio.

