Allerede forrige uke dannet det seg køer av lastebiler i Nord-Frankrike. De var på vei til tunnelen under Den engelske kanal for å få varer over til Storbritannia før overgangsperioden er over. Uten en frihandelsavtale, innføres det toll på en rekke varer fra nyttår. Foto: Christophe Petit Tesson / EPA-EFE / AP / NTB