Twitter og Facebook skjuler Trump-melding: – Vi leder stort, men de prøver å stjele valget

President Donald Trump skriver på Twitter at noen forsøker å stjele valget, og at stemmer ikke kan bli avlagt etter at valglokalene er stengt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– En stor seier! Donald Trump er klar på at han har vunnet valget. Twitter har valgt å skjule meldingen fordi de mener den er villedende. Foto: Julio Cortez / AP

NTB

Trump holdt seg rolig på Twitter store deler av valgkvelden, men samtidig som motkandidat Joe Biden gikk på scenen i North Carolina, fyrte Trump løs på Twitter.

– Vi leder STORT, men de prøver å STJELE valget. Vi vil aldri la dem gjøre det. Stemmer kan ikke bli avlagt etter at valglokalene er stengt, skriver Trump.

Videre skriver presidenten at han vil komme med en uttalelse senere, og legger til:

– En stor SEIER.

Etter en tid valgte Twitter å skjule meldingen til Trump om at Biden forsøker å stjele valget.

«Noe av eller alt innholdet i denne tweeten bestrides, og kan være villedende informasjon om hvordan man deltar i valg eller andre samfunnsprosesser», står det i beskjeden fra selskapet.

Også Facebook har skjult meldingen på samme måte.