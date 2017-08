Kilder til amerikanske medier: Steve Bannon slutter som Trumps sjefstrateg

CNN siterer tjenestemenn i den amerikanske administrasjonen på at den kontroversielle strategen har trukket seg. En kilde sier til Fox News at det er ventet at Steve Bannon forlater Det hvite hus.

Også ABC News melder at Bannon er ferdig i jobben. Nyhetsbyrået AP siterer to anonyme kilder på saken.

En kilde tett på Bannon sier imidlertid at sjefstrategen ikke akter å trekke seg selv, melder nyhetsbyrået Reuters.

Nyheten kommer kort tid etter at New York Times meldte at USAs president Donald Trump skal ha besluttet at han ønsker å fjerne Bannon. Ifølge to tjenestemenn i administrasjonen diskuterer Trump og ansatte hvordan og når de kan sparke Bannon.