NORSAR: – Et meget kraftig jordskjelv

– Ifølge de siste beregningene hadde skjelvet en styrke på 8,0-8,1. Vi ser det også på våre seismiske måleinstrumenter i Norge at det er store utslag, sier seismolog Tormod Kværna ved det norske seismiske observatoriet NORSAR til NTB.

Han betegner jordskjelvet som «meget kraftig». I 1985 rammet et skjelv av tilsvarende styrke litt lenger nord langs kysten av Mexico. Dette skjelvet tok tusenvis av liv og skapte store ødeleggelser i Mexico by.

– Dette skjelvet er en del lenger unna Mexico by, men kystområdene sør i Mexico og Guatemala hadde store rystelser, så potensielt kan ødeleggelsene være betydelige, sier eksperten.

Det er sendt ut tsunamivarsel etter skjelvet, som rammet rundt 87 kilometer fra kysten og med en dybde på rundt 70 km.

– Om det blir en tsunami kommer an på hvor dypt skjelvet er og hvor store utslag det gir på havbunnen. I og med at vi ikke har noe eksakt estimat på utslaget på havbunnen, er det vanskelig å si. Dette jordskjelvet er ikke veldig grunt, så mine umiddelbare antakelser er at det kanskje ikke blir noen veldig stor tsunami, men det er ikke trygt å anta det, sier Kværna.

Han understreker at jordskjelvet som rammet Japan og skapte en diger flodbølge i 2011 hadde en styrke på 9 – altså enda større enn dette.