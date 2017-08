Tysk sykepleier kan ha drept over 100 pasienter

Niels Högel ble avslørt av en kollega som så at han satte en overdose i en pasient ved sykehuset Delmenhorst nær Bremen i Nordvest-Tyskland i 2005.

Tre år senere ble sykepleieren dømt til sju og et halvt år i fengsel for drapsforsøk, samtidig som politiet begynte å se nærmere på de mange dødsfallene ved sykehuset.

Det samme gjorde sykehuset i Oldenburg, der mannen jobbet tidligere. Der fikk han sparken i 2002 etter at flere pasienter på uforklarlig vis var blitt dødssyke mens han pleiet dem.

Högel fikk likevel en god attest fra sykehuset og begynte kort tid etter å jobbe ved Delmenhorst. Det tok ikke lang tid før pasientene begynte å dø også der.

Dødelige doser

I 2014 ble det tatt ut drapstiltale mot Högel, som under rettssaken innrømmet å ha gitt dødelige doser med hjertemedisin til rundt 90 svake og eldre pasienter i årene 2003 til 2005. Dette gjorde han på en slik måte at han kunne vise fram ferdighetene sine ved å gjenopplive dem.

Rundt 30 av pasientene døde, men retten fant ikke at det forelå nok beviser til å kunne dømme ham for mer enn to av dødsfallene. I 2015 ble han dømt til livsvarig fengsel.

Etterforskningen har siden fortsatt, og 130 graver er åpnet. I fjor konkluderte politiet med at Högel trolig hadde tatt livet av minst 33 pasienter, men nå oppjusteres antallet ytterligere.

Trolig enda flere

Oldenburgs politisjef Johann Kühme opplyste mandag at det er funnet beviser for at Högel har drept ytterligere 84 pasienter, i tillegg til de to drapene han alt er dømt for.

– 84 drap, vi er uten ord. Og som om dette ikke var nok, så må vi innse at det virkelige omfanget er mange ganger større, sa Kühme.

Mange av ofrene er kremert, og det går derfor ikke an å fastslå dødsårsak.

Kritiserer sykehusledelsen

Politiet er dypt kritisk til ledelsen ved de to sykehusene der Högel jobbet, og mener at de burde ha fattet mistanke og stanset ham langt tidligere.

– Dersom de som hadde ansvaret den gang, særlig ved sykehuset i Oldenburg, men også ved Delmenhorst-sykehuset, ikke hadde nølt med å kontakte myndighetene, for eksempel politiet, kunne han ha blitt stanset tidligere, mener Kühme.

Politiet har nå tatt ut siktelse mot flere av Högels overordnede ved de to sykehusene.