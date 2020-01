Kongressen har vedtatt at Trump ikke kan gå til krig uten godkjennelse

Kongressen stemte torsdag for et vedtak som begrenser president Donald Trumps krigsmakt. Det betyr at han ikke kan gå til krig mot Iran uten deres godkjennelse.

Kongressen har vedtatt at Trump ikke kan iverksette militære handlinger i Iran uten deres godkjennelse. Foto: Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

NTB-AP

Avstemningen i Representantenes hus ble avholdt på initiativ fra husets leder Nancy Pelosi som mener likvideringen av den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani var provoserende og uforholdsmessig.

I vedtaket heter det at Trump må søke godkjennelse fra kongressen før han eventuelt iverksetter nye militære handlinger mot Iran.

– Kongressen er på villspor. Faktisk er dette latterlige vedtaket kun et politisk trekk, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus, gjengitt hos The Voice of America.

Vil forhindre vold

Vedtaket er ikke bindende for presidenten, som heller ikke behøver signere uttalelsen. Men Pelosi insisterer på at det fortsatt er viktig «fordi det er en erklæring fra USAs kongress».

Hun mener at vedtaket, ved å begrense Trumps militære handlinger, vil beskytte amerikanske liv og verdier.

– Administrasjonen må trappe ned og forhindre ytterligere vold, sier hun.

Forslaget ble vedtatt med 224 mot 194 stemmer, med nesten ingen republikansk støtte.

Et lignende forslag, framsatt av den demokratiske senatoren Tim Kaine, har små muligheter til å bli vedtatt i Senatet, selv om iallfall én republikansk senator, Mike Lee, har varslet at han vil stemme for det.

Trump: – Latterlig

I uttalelsen fra Det hvite hus kort tid etter avfeies vedtaket som latterlig.

– Det er presidentens rett og plikt å beskytte nasjonen og våre innbyggere mot terrorisme. Det skal han fortsette med, og verden er tryggere på grunn av det, heter det i uttalelsen.

Trumps stab mener Kongressen forsøker å undergrave de amerikanske styrkenes evne til å forhindre terrorisme, og at de prøver å forhindre presidentens myndighet til å beskytte landet.

– Som øverstkommanderende var det presidentens rett å slå til mot Soleimani, heter det fra Det hvite hus, som også påpeker at vedtaket ikke er bindende eller har noen lovmessig betydning.

