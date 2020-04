Oljeprisen fortsetter oppover etter Putin-uttalelse

Ett fat nordsjøolje omsettes for over 34 dollar etter at Russlands president sa seg klar til samarbeid med Saudi-Arabia og USA om å kutte oljeproduksjonen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

President Donald Trump (til høyre) møtte Russlands president Vladimir Putin i fjor. Foto: Arkivfoto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Prisen på et fat nordsjøolje var nede i 22 dollar fatet mandag, men steg torsdag over 30 dollar igjen da USAs president Donald Trump antydet at en avtale om produksjonskutt var på trappene mellom russerne og saudiaraberne.

Fredag fulgte president Vladimir Putin opp og sa at Russland er klar til å forhandle med oljekartellet Opec. Oljeprisen stupte da Russland i mars brøt ut av et tidligere samarbeid om produksjonskutt, og Saudi-Arabia svarte med å gå til priskrig.

– Vi er også klare for samarbeid med USA om saken, sier Putin ifølge en uttalelse publisert av presidentens kontor fredag.

Opec-landene med Saudi-Arabia i spissen har invitert energiministrene Russland og andre oljeproduserende land med på et videomøte mandag, for å diskutere tiltak for «å stabilisere markedet».

– Jeg mener det er nødvendig med en samlet innsats for å balansere markedene og redusere produksjonen, sier Putin.

Han tror at et globalt produksjonskutt på rundt 10 millioner fat daglig er gjennomførbart.

Oljeprisen var ved årsskiftet oppe i 68 dollar, men har falt kraftig også som følge av en kraftig nedgang i etterspørselen under koronapandemien.

Fredag var det store svingninger før prisen stabiliserte seg på rundt 32 dollar fatet. Siden Putins uttalelse har prisen økt med ytterligere 2 dollar.