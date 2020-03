Kina og Russland melder seg på i vaksinetesting

Kinesiske myndigheter har sagt ja til klinisk testing av en mulig koronavaksine. I USA er slik testing i gang, og russerne har begynt å teste prototyper på dyr.

Det jobbes i flere land med å lage en vaksine mot koronaviruset. Dette bildet er fra det amerikanske forskningsinstituttet Kaiser Permanente. Foto: Foto: Ted S. Warren / AP / NTB scanpix

– Prototypene er fremstilt. Vi starter laboratorietester på dyr for å sikre at vaksinene er effektive og trygge, sier Ilnaz Imatdinov ved det statlige forskningsinstituttet Vektor i Novosibirsk til en lokal TV-stasjon mandag. Innen juni vil instituttet presentere den mest vellykkede av prototypene.

Russland sier 116.000 personer er testet for korona, men så langt er det bare meldt om 93 smittede. Det er ikke meldt om koronarelaterte dødsfall i landet.

Kina og USA

I Kina, der det verdensomspennende utbruddet startet, ledes arbeidet med å utvikle vaksinen som nå er klar for klinisk testing av Chen Wei ved det kinesiske Akademiet for militær-medisinsk vitenskap, skriver Reuters med henvisning til avisen Folkets Dagblad.

Også i USA jobbes det med å utvikle en vaksine. Mandag fikk de første deltakerne i en klinisk test i delstaten Washington den første dosen ved forskningsinstituttet Kaiser Permanente. Tjenestemenn minner om at det vil ta ett til halvannet år å godkjenne en potensiell vaksine.

– Ikke til salgs

Amerikanerne har de siste dagne også fått en del negativ oppmerksomhet for sin iver i jakten på en vaksine. I helgen skrev tyske Die Welt at president Donald Trump hadde forsøkt å kjøpe enerett på en eksperimentell vaksine utviklet i Tyskland. For 1 milliard dollar skulle vaksinen bare være for USA, sier en tysk tjenestemann til avisen.

Tysklands finansminister Peter Altmaier slår kraftig tilbake mot USAs forsøk på å kjøpe rettighetene til en koronavaksine som er under utvikling.

Utenriksminister Heiko Maas sa rettighetene ikke er til salgs, og at Tyskland ikke kan la andre få eksklusive rettigheter til vaksinene.

– Vi kommer bare til å klare å slå ned dette viruset om vi står sammen, og ikke mot hverandre, understreket Maas.

