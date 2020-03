Italia stenger storbyer og setter millioner i karantene for å bremse koronaviruset

15 millioner mennesker i Milano, Venezia og andre områder i Nord-Italia er søndag satt i karantene i en måned for å stanse spredningen av koronaviruset.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En kvinne med munnbind på en T-bane i Milano. Millionbyen blir nå satt i karantene, og ingen får reise inn eller ut av byen uten god grunn. Foto: Foto: Antonio Calanni / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-DPA

Statsminister Giuseppe Conte kunngjorde natt til søndag dekretet om det drastiske tiltaket og varslet at avsperringen skulle tre i kraft i løpet av få timer og vare til 3. april.

Tiltaket er det strengeste i verden siden Kina sperret av hele Hubei-provinsen med storbyen Wuhan for å stanse spredningen av viruset. En firedel av Italias befolkning blir berørt.

Ifølge avisa Corriere della Sera blir all bevegelse inn og ut av Lombardia og 14 provinser i Nord-Italia, inkludert millionbyen Milano, strengt regulert i nesten en måned framover, og de som trosser restriksjonene, kan bli bøtelagt og fengslet i opp til tre måneder.

Det blir bare om man har en svært god grunn, at man vil få lov å reise inn eller ut av de avsperrede områdene. Folk vil få lov å vende hjem fra andre regioner.

Conte sa at tillatelse til å forflytte seg blir gitt basert på bestemte kriterier, blant dem presserende næringslivsgrunner, familiegrunner eller helsegrunner som ikke kan utsettes. Folk oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme.

Også Venezia

Vedtaket om karantene omfatter blant annet også byene Venezia og Padova i Veneto og Parma og Rimini i Emilia-Romagna. Det betyr at Venezia blir stengt for turister, noe som vil ramme byen hardt økonomisk.

Italia, og spesielt Lombardia, er hardt rammet av koronaepidemien. Hittil er det registrert nesten 6.000 smittede, mens 233 mennesker har dødd av viruset. Det er en økning på 1.200 smittede og 36 døde fra fredag til lørdag.

Selv om Nord-Italia er hardest rammet, har viruset nå spredt seg til alle landets 22 regioner. De første dødsfallene er registrert i Sør-Italia.

Drastiske tiltak

Blant drastiske tiltak som foreslås, er stengning av alle museer, treningsstudioer, svømmehaller, bingohaller, kinoer, teatre, nattklubber og dansesteder. Også skisportsteder blir lukket.

Restauranter og barer skal få holde åpent, forutsatt at de sørger for at gjestene holder en avstand på en meter fra hverandre. Klarer de ikke det, blir de stengt.

Allerede er alle skoler og universiteter i hele Italia stengt inntil videre.

Folketomme gater

Den raskt eskalerende epidemien har ført til halvtomme jernbanestasjoner over hele Italia, og nesten folketomme gater også i Roma. Mange av Romas utekafeer var lørdag kveld enten stengt eller nesten uten gjester.

Myndighetene er først og fremst bekymret for om helsesektoren klarer trykket, og om det er nok sykehussenger i Nord-Italia. Flere sykehus tar nå bare inn pasienter som er syke av koronaviruset.

All ferie i helsesektoren er inndratt, og myndighetene ber pensjonerte leger og sykepleiere melde seg til tjeneste.

Rammer økonomien

Allerede før viruset kom til Italia, hadde landet en av regionens svakeste økonomier, med negativ vekst i siste kvartal i fjor. Nå ventes det at landet raskt ender i resesjon på grunn av epidemien.

Et hardt slag blir at turister uteblir og ikke kommer for å kjøpe de mest kjente italienske produktene, fra mote til mat og design. Mange utenlandske flyselskaper har allerede innstilt sine flygninger til Milano og Venezia.

Turistmyndighetene regner med at det blir 32 millioner færre turister i år enn i fjor, og at tapet kan komme opp i 7,4 milliarder euro bare i annet kvartal.