Julian Assange pågrepet av britisk politi

Meldingen kom like etter at Ecuadors presidentkontor opplyste at landet trekker tilbake beskyttelsen av Assange, som har oppholdt seg i landets ambassade i London siden 2012.

– Julian Assange (47), er pågrepet av tjenestemenn i Ecuadors ambassade, på bakgrunn av en arrestordre fra Westminster Magistrates' Court utstedt 29. juni 2012, heter det i en uttalelse fra politiet i London.

Assange holdes i forvaring ved en politistasjon sentralt i den britiske hovedstaden og skal framstilles for retten så snart det er mulig, skriver de videre.

Assange grunnla i 2006 nettstedet WikiLeaks, som har publisert hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I november 2010 ble han ettersøkt av svenske myndigheter, mistenkt for voldtekt og seksuelle overgrep mot to svenske kvinner. Han ble pågrepet i Storbritannia i desember samme år, men løslatt mot kausjon.

Assange har fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA og søkte derfor tilflukt i ambassaden.