Minst to personer drept i skyting på nattklubb i South Carolina

Minst to personer ble drept da en eller flere gjerningspersoner åpnet ild på en nattklubb i Greenville i South Carolina natt til søndag. Åtte andre ble såret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

NTB-AP

Tidligere oppga sheriff Hobart Lewis at tolv personer var såret, og at tilstanden var kritisk for fire av dem.

– Vi vet ikke hvor mange som er døde, men vi vet at det er kritisk for noen, sa Lewis på en pressekonferanse søndag.

Sheriffens kontor fikk melding om bråk ved nattklubben Lavish Lounge like før klokka 2 natt til søndag. Mange mennesker ble sett løpende ut av lokalet, mens det kunne høres skyting fra innsiden. Ettersom det var en aktiv skytter inne i nattklubben, ba politiet om forsterkninger.