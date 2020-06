Tik Tok avviser å ha delt indiske brukerdata med Kina

Tik Tok sier at selskapet ikke har delt informasjon om indiske brukere med kinesiske myndigheter. Den populære mobilappen ble mandag forbudt i India.

NTB-AFP

Tik Tok er eid av det kinesiske selskapet Byte Dance.

– Tik Tok retter seg fortsatt etter alle pålegg i indisk lov som gjelder personvern og informasjonssikkerhet og har ikke delt noe informasjon om våre brukere i India med noen utenlandsk regjering, heller ikke den kinesiske, opplyser selskapet.

Indias regjering opplyste mandag at Tik Tok og 58 andre kinesiske mobilapper blir forbudt fordi de utgjør et sikkerhetsproblem. Avgjørelsen kom etter at 20 indiske soldater ble drept i nærkamp med kinesiske soldater på grensa mellom de to landene for to uker siden.