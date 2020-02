Riksrettssaken i USA nærmer seg slutten

Aktoratet og Donald Trumps forsvarere har holdt sine avslutningsinnlegg i riksrettssaken. Presidenten har ikke gjort noe galt, mener Det hvite hus' advokater.

Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump nærmer seg slutten i Senatet. Foto: Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB scanpix

Begge parter fikk tildelt to timer hver til å holde sluttinnleggene.

– Deres plikt krever at dere domfeller president Trump, sa Jason Crow, en av sju kongressrepresentanter som utgjør aktoratet.

– Hvor mange løgner skal vi godta? Når vil det være én for mye?, spurte demokraten de 100 senatorene som er dommere i saken.

Crow argumenterte med at riksrett er et ekstraordinært virkemiddel som kun skal brukes med varsomhet i spesielle tilfeller.

– Det er en grunn til at det står i grunnloven. I USA er ingen over loven, heller ikke den som er valgt som landets president, sa Crow.

Schiff advarte

Aktoratets leder Adam Schiff valgte å sitere Abraham Lincoln:

– Senatorer, vi er ikke fiender, men venner, sa Schiff, som slo tilbake mot forsvarets påstand om at så lenge presidenten gjør noe som han mener er i offentlighetens interesse, så er det lov.

En slik logikk, sa Schiff, vil gjøre at også andre scenarioer blir lovlig, slik som at Trump gir bort Alaska til Russland eller flytter til Mar-a-Lago permanent, og lar Jared Kushner styre landet.

– Han kommer ikke til å endre seg, og dere vet det, sa Schiff, som lot bildet av Kushner som erklærer krig, henge igjen i luften, skriver The Guardian.

Presidenten har ikke gjort noe galt, slo Trumps forsvarere tilbake. Det hvite hus' advokat Pat Cipollone kalte Representantenes hus' riksrettsprosess «partisk og politisk».

– Avslutt dette en gang for alle, sa Cipollone til senatorene, som oppfordret senatorene til å avvise de to tiltalepunktene mot Trump.

Avstemning onsdag

Det hvite hus' advokat Patrick Philbin slo tilbake mot påstander om at presidenten har lov til å gjøre det han vil så lenge det er i interesse av å få ham gjenvalgt.

– Det har ikke vært foretatt noen analyser her. Det har kun vært anklager, sa Philbin.

Onsdag klokken 22 norsk tid skal Senatet stemme over hele riksrettstiltalen, noe som etter alt å dømme vil ende med frifinnelse av president Donald Trump.

Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille Trump for riksrett. De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid.

