Nær 40 har mistet livet i to snøskred i Tyrkia

Minst 38 personer har mistet livet i to snøskred øst i Tyrkia. De fleste ofrene deltok i en redningsoperasjon som ble iverksatt etter det første skredet.

Redningsarbeidere graver i snøen ved tre kjøretøy som alle ble tatt av et snøskred ved byen Bahcesehir i provinsen Van øst i Tyrkia onsdag. Foto: Foto: DHA via AP / NTB scanpix

Redningsarbeidere leter etter kolleger som ble tatt av snøskredet onsdag. Foto: Foto: Yilmaz Sonmez / IHA via AP / NTB scanpix

Rundt 300 redningsarbeidere ble sendt ut etter at en brøytebil og en minibuss ble tatt av et skred ved byen Bahceseray tirsdag kveld.

Men onsdag formiddag ble redningsarbeiderne rammet av et nytt snøskred, som tok med seg flere kjøretøy og flere titall mennesker.

Ifølge guvernøren i provinsen Van, Mehmet Emin Bilmez, er minst 33 personer omkommet i det siste skredet. Blant dem er åtte militære politifolk, tre landsbyvakter, tre brannmenn og ni frivillige.

Rundt 30 andre ble tatt av snømassene, men de ble enten gravd fram i live eller unnslapp ved egen hjelp. Det letes ifølge guvernøren etter flere andre som kan ligge begravd i snøen, men han har ikke oppgitt hvor mange det dreier seg om.

Det første skredet tok livet av minst fem mennesker, mens minst to andre ble meldt savnet. Brøytebilens sjåfør havnet også under snøen, men han skal ha greid å knuse et vindu og kommet seg ut og opp. Deretter gikk han til fots til nærmeste landsby for å varsle om hendelsen, melder tyrkiske medier.

Området der skredene gikk, ligger i et fjellområde like ved grensen til Iran.

