CNN: – USA trakk ut spion som hadde tilgang til Putins skrivebord

Spionen var plassert på et høyt nivå i Kreml. Vedkommende hadde levert informasjon til USA i flere tiår og hadde tilgang til president Vladimir Putin. Kilden hadde sendt bilder av høynivå-dokumenter på Putins skrivebord, melder CNN.

Amerikanske agenter trakk ut spionen fra Russland i 2017. Begrunnelsen var at man var bekymret for at president Donald Trump og hans administrasjon kunne komme i skade for å avsløre spionen som følge av Trumps skjødesløse omgang med hemmeligstemplet etterretningsmateriale, ifølge kanalen.

– Unøyaktige

CIA motsier beskrivelsene.

– Misforståtte spekulasjoner om at presidentens håndtering av vårt lands mest sensitive etterretningsarbeid, som han har tilgang til hver eneste dag, skulle ha ført til en angivelig uttrekkingsoperasjon, er unøyaktige, sier CIAs pressesjef Brittany Bramell til CNN.

CIA tilbød seg å hente ut kilden sent i 2016, men informanten nektet, av hensyn til familien. Dette skal ha utløst frykt om at informanten var blitt dobbeltagent. Men noen måneder senere ga kilden etter, skriver New York Times.

Den ikke navngitte spionen gjorde det mulig for USAs etterretning å bekrefte Putins direkte innblanding i presidentvalget i 2016 i favør av Trump og mot Hillary Clinton, skriver avisen. Agenten koblet Putin direkte til hackingen mot Demokratene før valget, skriver avisen.

Ifølge avisen var agenten den mest verdifulle kilden CIA hadde i Russland.

Det hvite hus' pressetalskvinne Stephanie Grisham kritiserer i en kommentar CNN:

– CNNs fremstilling av saken er ikke bare ukorrekt. Den kan også sette liv i fare, sier hun.

Bekrefter og avkrefter

Den russiske avisen Kommersant har i likhet med CNN og New York Times omtalt saken og identifiserer den angivelige spionen med navn.

Russland bekrefter at mannen var ansatt i Kreml, men sier han fikk sparken og ikke hadde direkte kontakt med Vladimir Putin.

– Mannen var ansatt i presidentens administrasjon, men han fikk for noen år siden sparken på intern ordre, sa Kreml-talsmann Dmitrij Peskov tirsdag. Han la til at det var «i 2016 eller 2017».

Peskov sa at mannens stilling var av en slik art at han ikke hadde tilgang til Putin.

– Han hadde ikke noen høytstående stilling. En slik stilling gir ikke kontakt med presidenten, sa Peskov.

Lavrov avviser

Peskov sa også at meldinger i amerikanske medier rundt saken «heller over til å havne i kiosklitteratur-sjangeren».

– Jeg vet ikke om han var en agent eller ei. Jeg kan bare bekrefte at han var ansatt i presidentadministrasjonen, og at han fikk sparken, sa Peskov.

Utenriksminister Sergej Lavrov avviser meldinger i mediene om at han skal ha fått statshemmeligheter fra Trump på et møte, og avviser at USA hentet ut den angivelige spionen fra Russland for å unngå å sette møtet i fare:

– Ingen kom på dette møtet med noen statshemmeligheter eller andre hemmeligheter til noen, sa Lavrov, som la til at han aldri har møtt den angivelige spionen.