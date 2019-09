Det hvite hus skal ha lagt lokk på flere Trump-samtaler

Praksisen ble innført etter pinlige lekkasjer fra samtaler tidlig i Trumps presidentperiode. Det opplyser nåværende og tidligere tjenestemenn i Det hvite hus til flere amerikanske medier, deriblant CNN , AP , The New York Times.

Blant telefonsamtalene som skal ha blitt forsøkt skjult, var samtaler Trump hadde med Russlands president Vladimir Putin og Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman. Sistnevnte samtale fant sted mens det blåste som verst rundt saudiarabiske agenters drap på journalisten Jamal Khashoggi i fjor.

Det hvite hus' håndtering av Trumps kommunikasjon med utenlandske ledere har havnet i kjernen av Representantenes hus' riksrettsprosess mot Trump.

– Tiltak mot lekkasjer

Ifølge en varsler fra etterretningsapparatet forsøkte Det hvite hus å skjule Trumps telefonsamtale med Ukrainas president 25. juli. Årsaken var at tjenestemennene var bekymret over at Trump ba sin ukrainske motpart om hjelp til å etterforske Joe Biden, som kan bli Demokratenes presidentkandidat neste år, ifølge varsleren.

Den anonyme varsleren hevder at Det hvite hus også forsøkte å skjule innholdet i andre telefonsamtaler ved å flytte notater til en hemmelig server for høyst gradert informasjon.

Også innholdet i andre samtaler ble skjult, ifølge APs kilde, som mener beslutningen var et ledd i å minske risikoen for lekkasjer – ikke et forsøk på å gjemme unna utilbørlige diskusjoner.

Sammendrag distribuert

Den tidligere tjenestemannen lot seg intervjue i bytte mot anonymitet fordi vedkommende ikke har myndighet til å snakke om Det hvite hus' graderingssystemer.

Under tidligere presidenter har ikke sammendrag av presidentens telefonsamtaler blitt offentliggjort. Men de er heller ikke blitt plassert i serveren med høyest sikkerhetsgradering, med mindre det dreide seg om diskusjoner som ble regnet som sensitive for nasjonal sikkerhet.

Sammendrag av samtalene ble delt ut til relevante tjenestemenn i Det hvite hus, utenriksdepartementet og andre etater. Trump-administrasjonens praksis har kraftig redusert antall personer med tilgang.

Lavrov-møte

Innholdet i samtalene med Putin og bin Salman er fortsatt ikke kjent. Men Trumps forhold til begge lederne har vært omstridt.

Da Trump fikk besøk av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det ovale kontor i 2017, sa han at han ikke var bekymret for russisk innblanding i presidentvalget året før, melder Washington Post lørdag.

Trump viste angivelig til at USA gjorde det samme i andre land, skriver avisa, som siterer tre tidligere tjenestemenn som ikke er navngitt. Uttalelsene skal ha fått folk i Det hvite hus til å begrense tilgangen til referatet.

Anklages for politisk motiv

Fredag erkjente Det hvite hus at sammendraget av juli-samtalen med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ble flyttet til en hemmelig server. Det skjedde på ordre fra advokatene i Trumps nasjonale sikkerhetsråd.

Siden Representantenes hus offentliggjorde varslerrapporten torsdag, har Trump gjentatte ganger forsøkt å bringe den anonyme varsleren i vanry. Presidenten nekter for å ha gjort noe galt og anklager varsleren for å ha et politisk motiv.

USAs nasjonale etterretningsdirektør slo i en kongresshøring torsdag fast at varsleren handlet helt riktig.