Nobelprisvinnere: Det er utrolig viktig å håndtere klimaendringene

FNs klimakonferanse avholdes i disse dager i Madrid i Spania. Klimakrisen ble også tema da nobelprisvinnerne i fysikk, kjemi og økonomi møtte pressen i Stockholm i forkant av neste ukes prisutdeling.

Vinneren av fysikkprisen Didier Queloz uttrykte frustrasjon over folk som avfeier klimakrisen ved å si at «vi kommer til å forlate jorden på et tidspunkt uansett».

– Jeg synes rett og slett det er uansvarlig. Stjernene er så langt vekk at jeg tror ikke vi skal ha noe stort håp om å flykte fra jorden, sa Queloz.

Sveitseren, som deler årets fysikkpris med amerikanske James Peebles og sveitsiske Michel Mayor, understrekte også at menneskeheten er en art som har utviklet seg spesifikt for å kunne leve på jorden.

– Vi er ikke bygd for å overleve på noen andre planeter enn denne. Vi er best tjent med å bruke vår tid og energi på å fikse den, sa Queloz.

Esther Duflo, årets vinner av økonomiprisen, sa at håndteringen av klimakrisen vil kreve en holdningsendring, spesielt i rike land som er storforbrukere av varer og energi.

Nobelprisene i fysikk, kjemi og økonomi deles ut tirsdag 10. desember i Stockholm. Samme dag mottar Etiopias statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris i Oslo.