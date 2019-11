Man kan ikke frata kattene retten til å vandre fritt, konkluderer EU torsdag.

– EU er en sterk forsvarer av retten til fri bevegelse, inkludert katters, heter det i en uttalelse.

EU avviser kategorisk at det noen gang vil komme på tale å innføre påbud om at katter må holdes innendørs eller at katter må gå i bånd hvis de er ute.

Bakgrunnen for uttalelsen er at forskere ved universitetet i Tilburg i Nederland i Oxford-tidsskriftet Journal of Environmental Law skriver at huskatter som vandrer fritt utendørs, «påvirker det biologiske mangfoldet», og at påvirkningen er mer omfattende enn antatt. Derfor må EUs lovverk og direktiver endres slik at katteeiere blir pålagt å holde katter innendørs eller i bånd utendørs, skrev forskerne.