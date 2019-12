Britene i gang med valg som vil avgjøre Storbritannias framtid

Statsminister Boris Johnsons konservative parti håper på velgernes tillit for å kunne gjennomføre brexit på sitt eget vis.

Mange briter er nå så lei spørsmålet at det eneste de vil ha, er en avklaring. Blant dem er Lill Mullan. Hun passet på å avlegge stemme torsdag morgen i Surbiton sørvest i London, før hun skulle på jobb som rengjøringsassistent. Stemmen går til Johnsons konservative parti.

– Så kan de begynne å konsentrere seg om andre spørsmål også. Det har gått over tre år siden vi stemte for en brexit nå, sier hun til det svenske nyhetsbyrået TT.

Hun er overbevist om at Johnson vil greie å gjennomføre brexit, bare han får nok støtte.

– For når alt kommer til alt, var det jo det folket stemte på. Vi lever jo i et demokrati, sier hun.

Kritikk mot Corbyn

Samtlige 650 plasser i Underhuset er på valg. Totalt stiller 3.321 kandidater, bare en tredel av dem er kvinner. Rundt to av tre stemmeberettigede, 30 millioner briter, ventes å delta i det som er det tredje valget på ny nasjonalforsamling på under fem år.

De skal avlegge stemme i rundt 40.000 stemmelokaler over hele Storbritannia.

Labour-leder Jeremy Corbyn har i valgkampen lovet å fremforhandle en bedre brexitavtale som så skal legges fram for en ny folkeavstemning. Men blant velgerne er det de som er sterkt kritiske til at han ikke har villet ta stilling for eller imot brexit selv. Andre mener han er for venstreorientert.

– Jeg ser ikke på ham som noen leder, dessuten er han for radikal. Hans politikk vil også kunne være skadelig for økonomien, sier Sophie Greenwood, som også har bestemt seg for å stemme konservativt for å få brexit overstått.

De første valgdagsmålingene ventes å tikke inn rett etter at valglokalene stenger klokka 23 norsk tid.

De konservative har lenge ledet med om lag 10 prosentpoeng over Labour på meningsmålingene, men de siste dagene har forspranget minket. Det er også ventet at en del briter kommer til å stemme på et annet parti enn de vanligvis gjør, for å fremme sitt eget brexit-standpunkt.

Måling tyder på Johnson-seier

Ifølge YouGovs siste måling før valget går Boris Johnsons konservative parti går mot rent flertall.

Den gir toryene 339 av de 650 plassene i Underhuset, 28 flere enn alle de andre partiene til sammen. Et slikt resultat og vil legge til rette for at statsminister Johnson kan oppfylle løftet om å «få brexit unnagjort».

Labour ligger an til å miste 31 plasser og ende på 231 – over 100 færre enn erkerivalen på den andre siden av salen.

Liberaldemokratene får 15 plasser, mens Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) får 41 plasser i målingen. Det er henholdsvis tre og fem plasser mer enn for to år siden.

Over 100.000 personer har deltatt i YouGovs måling. For to år siden traff modellen blink i 93 prosent av valgkretsene.