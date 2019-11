Nikki Haley sier Det hvite hus-topper ba henne om å undergrave Trump

Ifølge Haley skal hun ha blitt bedt om å undergrave Trump under et privat møte med den daværende utenriksministeren Rex Tillerson og den daværende stabssjefen John Kelly.

Ifølge Haley skal Kelly ha bedt henne om å «redde landet». Den tidligere FN-ambassadøren skriver at hun ble «sjokkert» over forespørselen, og at hun tenkte at de prøvde å sette sitt eget stempel på politikken til Trump.

– Det var deres beslutninger, ikke presidentens, som var i USAs beste interesse, sa de, skriver Haley i memoarboken sin «With All Due Respect» (Med all respekt) som kommer tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AP, som har lest boka.

– Presidenten visste ikke hva han gjorde. Tillerson fortalte meg at dersom han ikke motsto presidentens beslutninger, så ville folk dø, skriver Haley videre.

Den tidligere guvernøren i South Carolina sa at det private møtet varte i en time, og at Tillerson og Kelly aldri tok opp saken overfor henne igjen.

I boken skriver Haley at hun mener Tillerson og Kelly burde ha sagt hva de mente overfor presidenten, og ikke la henne bli med på planen deres.

– Det burde heller ha vært: Fortell presidenten om ulikhetene deres, og slutt i jobben dersom du ikke liker det han gjør. Men å undergrave en president er en farlig ting. Og det strider mot grunnloven, og det strider mot hva det amerikanske folket vil. Og det er støtende, skriver hun.

Tillerson fikk i mars 2018 sparken som utenriksminister. Senere sa Tillerson at Trump var «udisiplinert» og at han ikke likte å lese orienteringsrapporter. Trump kalte Tillerson etterpå «dum som en stein».

Kelly sluttet som stabssjef i desember 2018.