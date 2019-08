Sammenstøt mellom politi og demonstranter på flyplassen i Hongkong

Det kom også til sammenstøt like utenfor terminalbygningen da demonstranter forsøkte å blokkere en ambulanse. Politiets versjon er at ambulansen forsøkte å hjelpe en mann som aktivistene har holdt tilbake fordi de mistenkte at han var agent for myndighetene.

Demonstranter har for annen dag på rad aksjonert inne i terminalbygget, og de har klart å lamme nesten all virksomhet. De har bygd barrikader av bagasjetraller og gjort det umulig for de reisende å finne fram til flyavgangene sine.

Også tidligere tirsdag kom det til kraftig håndgemeng mellom politi og aksjonister, men det så ved midnattstid lokalt tid ikke ut til at noen større politioffensiv var underveis.

Den begrensede styrken som prøvde å jage bort demonstrantene, trakk seg etter hvert tilbake.

President Donald Trump uttrykte tirsdag håp om at ingen menneskeliv vil gå tapt i den politiske uroen i Hongkong. Under et besøk i New Jersey betegnet han situasjonen som svært vanskelig.