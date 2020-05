Sørkoreanske forskere tror ikke man kan smittes flere ganger av koronaviruset

Sørkoreanske forskere mener at de som har hatt koronaviruset, ikke kan bli smittet igjen – til tross for meldinger om at friskmeldte smittes på ny.

Helsepersonell håndterer en covid-19-test på et testsenter i et telt utenfor Skånes universitetssykehus i Lund. Foto: Johan Nilsson/TT via AP / NTB scanpix

NTB

En covid-19-test fra en pasient i Sveits er klar til å bli sendt inn til et laboratorium. Foto: Laurent Gillieron / Keystone via AP / NTB scanpix

Det skriver den britiske avisen The Times.

Forskernes funn tyder på at det er svakheter ved virustestene som er årsaken til at enkelte tilsynelatende er blitt smittet på nytt, skriver avisen.

Spørsmålet er av avgjørende viktighet for om det er mulig å oppnå såkalt flokkimmunitet – en situasjon der størsteparten av befolkningen har hatt viruset og ikke blir syke av det lenger.

Det var i forrige måned at helsemyndighetene i Sør-Korea opplyste at folk som hadde vært smittet og blitt erklært friske, på nytt pådro seg smitte. Det dreide seg om til sammen 277 pasienter. Nyheten skapte frykt for mutasjoner i viruset som kunne hindre pasienter i å oppnå immunitet, noe som ville ha vanskeliggjort utvikling av vaksine og kanskje eliminert muligheten for å oppnå flokkimmunitet.

Men Oh Myoung-don, som leder Sør-Koreas sentrale kliniske komité for kontroll av nye sykdommer, sier at resultatene som viste påvist smitte på nytt, er forårsaket av mangler ved måten testene utføres på. Testene sikrer prøver fra pasientene for å avdekke virusets genetiske opplysninger, RNA. Men testene er ute av stand til å gjøre forskjell på aktivt RNA og uvirksomme spor av RNA som kan sitte igjen i kroppen etter at man er fullstendig friskmeldt.

– Uvirksomme virusrester

– RNA-fragmenter kan fortsatt eksistere i cellene selv når viruset er deaktivert. Det er mer sannsynlig at de som testet positivt på nytt, hadde i seg virus-RNA som allerede var deaktivert, heter det i en uttalelse fra komiteen.

Konklusjonen er i tråd med funnene fra den sørkoreanske helsemyndigheten KCDC om at pasienter som tilsynelatende var smittet igjen, ikke var smittefarlige.

– Levetiden for epitelceller i luftveiene har en halveringstid på opptil tre måneder, og virus-RNA i cellene kan bli avdekket med testing i én-to måneder etter at cellen er blitt eliminert, sier Oh.

Han sier også at koronaviruset ikke kan forårsake kronisk sykdom ved å ligge igjen inne i menneskelige cellekjerner. Slik sett oppfører viruset som fører til sykdommen covid-19, seg annerledes fra hiv- og hepatitt B-virus, som begge kan ligge i dvale og reaktivere seg senere.

– Usikkert

I tillegg til meldingene om at sørkoreanske pasienter angivelig var blitt smittet på nytt, sto forskere i Shanghai i Kina fram i forrige måned og sa at de hadde funnet overraskende lave nivåer av antistoffer hos pasienter som har hatt covid-19.

Undersøkelsen deres skal ha vært den første systematiske undersøkelsen av antistoffer etter koronasmitte. I alt er blodprøver fra 175 pasienter ble analysert, og i nær en tredel av dem ble det funnet svært lave nivåer av antistoffer. Hos enkelte fant forskerne ingen antistoffer overhodet, skrev South China Morning Post.

Men forskerne sa også at det trengs videre studier for å finne ut om folk som har vært koronasyke, risikerer tilbakefall eller å bli smittet på nytt.

– Spørsmålet om immunitet er fortsatt veldig usikkert, Det handler først og fremst om hvor lenge man er immun, og om hvilken virusvariant man er immun mot, sa assister assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet til NRK i begynnelsen av april da han kommenterte den kinesiske studien og meldingene fra Sør-Korea.