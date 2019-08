Politiet med detaljer om gjerningsmannen i El Paso

Det er politisjef Greg Allen som mandag deler flere detaljer som er kommet fram om 21-åringen Patrick Crusius, som nå står overfor en tiltale for innenlandsk terrorisme. Det omfatter hatkriminalitet og våpenbruk, i tillegg til drap og drapsforsøk.

En liste over de 22 drapsofrene ble mandag offentliggjort, og de fleste av dem har latinamerikanske etternavn, inkludert en tysk statsborger og åtte mexicanere. 15 personer ligger fremdeles på sykehus, for to av dem er tilstanden ennå kritisk.

Var sulten

Ifølge politisjef Allen skal den mistenkte ha kjørt mer enn ti timer fra hjembyen sin Dallas til El Paso, som ligger i samme delstat, Texas. Ifølge Allen kjørte Crusius seg vill i et nabolag i El Paso, før han endte opp på supermarkedet Walmart «fordi, slik vi har forstått det, han var sulten», sa Allen, uten å utdype hvilken betydning det eventuelt skal ha hatt for det som skjedde videre.

Inne på Walmart meide gjerningsmannen ned familier med barn. Våpenet som ble brukt, var kjøpt lovlig nær mistenktes hjemby.

Etterforskerne forsøker nå å danne seg et bilde av hvem mannen er, og om det er han som har skrevet et skriv som ble lagt ut på nett i forkant av skytingen. De mistenker at skytemassakren er hatkriminalitet og etterforsker den som innenlandsk terror. Manifestet som ble lagt ut, består av 2.300 ord og ble ifølge den amerikanske avisen lagt ut 19 minutter før det første nødanropet kom inn.

Arbeidsledig

21-åringen som er mistenkt, oppgir at han har vært uten arbeid i fem måneder. I søknaden for å få oppnevnt offentlig forsvarer skriver Patrick Crusius at han verken har inntekt, formue eller utgifter og at han har bodd hos besteforeldrene sine i den velhavende forstaden Allen. Dokumentet er sendt inn til El Paso County district søndag for å underbygge at han kvalifiserer til rettsoppnevnt forsvarer.

Politiet stengte av lokalområdet rundt besteforeldrenes hus i forstaden Allen i Dallas bare timer etter massakren lørdag. Både dette huset og to andre hus Crusius har bodd i er gjennomsøkt.

Larry og Cynthia Brown har uttalt i en kunngjøring lest opp av en venn av familien at barnebarnet flyttet ut for seks uker siden.