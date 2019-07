Mueller innfridde neppe Demokratenes forventninger

– Dette er en stor seier for sannheten og for muligheten for rettferdighet i dette landet, fordi USA endelig fikk se hva Mueller snakker om, uttalte demokraten Jamie Raskin til pressen etter utspørringen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Men utspørringen av mannen som ledet etterforskningen av hvorvidt Russland forsøkte å påvirke valget i 2016, var trolig langt fra så vellykket for Demokratene som de hadde håpet.

«Muellers vitnemål sendte det til nå klareste signalet om at en riksrettssak glipper for Demokratene, og at det er velgerne som i valget i 2020 vil gi den endelig dommen over president Donald Trump», skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

– Forferdelig

Trump selv, som på forhånd sa at han ikke ville se på høringen, har også erklært seier etter utspørringen. Han mener Mueller gjorde en «forferdelig» jobb og benyttet anledningen til å samle inn enda flere penger til sin valgkamp før neste års presidentvalg.

– Demokratene fikk ingenting, sa Trump og gjentok at etterforskningen var en heksejakt.

Mueller, som ledet den to år lange Russlands-etterforskningen, valgte å svare så kort som mulig på mange av spørsmålene han fikk under onsdagens høringer.

Mange ganger besto svarene av ett ord, og enkelte spørsmål nektet han å svare på. Innimellom avviste han også påstander og premisser som preget politikernes kritiske spørsmål.

Motvillig

Mueller ønsket i utgangspunktet ikke å stille til høring i justiskomiteen og etterretningskomiteen i Representantenes hus, men Demokratene sørget for at han var nødt.

Underveis fikk de Mueller til å komme med en klar avvisning av Trumps påstand om at rapporten renvasker ham. De fikk også den tidligere FBI-sjefen til å bekrefte at Trump risikerer å bli straffeforfulgt når han ikke lenger er president.

Mueller-rapporten, som ble offentliggjort i april, beskriver inngående at Trump ti ganger forsøkte å hindre etterforskningen, men på grunn av etterforskernes mandat ble det ikke konkludert med at Trump har gjort noe straffbart.

Splittet om riksrett

Fortsatt gjenstår det å se om amerikanske velgere har latt seg påvirke av den TV-overførte seansen.

Demokratene selv er splittet når det gjelder synet på en eventuell riksrettsprosess mot Trump. 90 av partiets representanter er for, men for å starte en prosess trengs det 218 stemmer.

Nancy Pelosi, leder i Representantenes hus, er blant demokratene som fortsatt er imot. Likevel mener hun at utspørringen av Mueller betyr at en grense er brutt og at velgerne nå er blitt klar over innholdet i Muellers etterforskning.

Lederen for justiskomiteen, Jerrold Nadler, insisterte etter høringen på at Demokratenes egne granskninger av Trump fortsetter. De er rettet mot Trumps forretningsvirksomhet og hans tidligere forsøk på å få bygd et Trump Tower i Moskva.

Allerede denne uken vil han gå rettens vei for å tvinge Don McGahn, en tidligere rådgiver i Det hvite hus, til en høring.