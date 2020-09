Biden ut mot Trump etter angivelige uttalelser om falne soldater

Joe Biden sier president Donald Trump er uegnet til å være president etter at presidenten skal ha kalt falne under første verdenskrig for tapere.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden avbildet under en tale i Wilmington i Delaware fredag. Foto: Carolyn Kaster, AP / NTB scanpix

NTB-AP

Biden kommenterte fredag Trumps uttalelser, som han ifølge magasinet The Atlantic kom med i 2018. Presidenten har selv avvist at han har sagt dette. Magasinet viser til en rekke anonyme kilder.

– Jeg har aldri vært så skuffet i hele min karriere over en leder som jeg har jobbet med, president eller ikke, sa Biden og la til at Trump er uegnet til å være president.

– Hvis artikkelen stemmer – og det virker den til å gjøre, basert på andre ting han har sagt – rammer den hardt. Det er en skam, fortsatte Demokratenes presidentkandidat.

Ifølge The Atlantic skal Trump ha kommet med uttalelsene i Frankrike da han skulle besøke krigskirkegården Aisne-Marne, der amerikanske soldater som falt i første verdenskrig, ligger gravlagt.

Trump skal da ha sagt at kirkegården «er fylt med tapere», ifølge fire ulike kilder som ikke ønsker å bli navngitt.

