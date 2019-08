Joe Walsh utfordrer Trump i primærvalg

– Han er gal. Han er utilregnelig. Han skaper fordommer. Han er inkompetent. Han aner ikke hva han holder på med, sier Walsh om Trump til tv-kanalen ABC-News.

Men Walsh er ingen spesielt moderat kandidat selv. Han har uttalt seg på kontroversielt vis om muslimer, og huskes fra 2016-valget, da han uttalte at «hvis ikke Trump vinner, griper jeg min muskett». Om Barack Obama sa han at «han vant valget fordi han er svart og velartikulert».

Angriper Trump

Nå kritiserer Walsh Trump for det store underskuddet på USAs statsbudsjett. Han kaller ham også «en rasistisk brannstifter som oppildner kjernevelgerne sine med sneversyn og fremmedhat».

Joe Walsh er i dag radioprater. Ifølge CNN beklager han at han for tre år siden hjalp en «uegnet svindler» til makten.

– Republikanerne må stå opp og utfordre denne fyren. Han er ikke bra for partiet. Han er ikke bra for landet, sier Walsh.

Trump-utfordrerens strategi går ut på å angripe den sittende presidenten fra høyre.

Upopulær president

– Trump er uegnet til å være president. Jeg vet at det er mange i partiet som ønsker å utfordre ham i primærvalgene, sier Walsh. Han legger til at «nok er nok» og at folk er lei av presidentens løgner og mobbing.

Walsh har følge av tidligere Massachusetts-guvernør Bill Weld i kampen for å bli nominert til republikanernes presidentkandidat, i kamp mot Trump. Det er sjelden partikolleger utfordrer en sittende president i nominasjonskamp.

Trumps popularitet er imidlertid lav, bare 41 prosent av velgerne mener at presidenten gjør en god jobb ifølge nettstedet FiveThirtyEight.