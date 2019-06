Irans FN-ambassadør avviser dialog med USA

USA må stanse sin «økonomiske krig mot det iranske folk», sa ambassadør Majid Takht Ravanchi til pressen i New York mens Sikkerhetsrådet møttes bak lukkede dører mandag.

– Du kan ikke starte en dialog med noen som truer deg, som skremmer deg, sier Ravanchi.

– Atmosfæren for en slik dialog er ennå ikke klar, tilføyer iraneren.

Få timer tidligere hadde USA presentert en rekke nye sanksjoner som rettes mot Irans øverste leder Ali Khamenei, samt en rekke iranske militærtopper. Samtidig sa USAs finansdepartement at de planlegger å svarteliste utenriksminister Mohammad Javad Zarif. Sanksjonene er de siste i en lang rekke økonomiske straffetiltak som amerikanerne innfører med mål om å få Iran til å bøye av for USAs krav.

– Så lenge trusselen er der, så finnes det ikke noen mulighet for at Iran og USA kan starte en dialog, sier Ravanchi.

Han gjentar Irans oppfordring til forhandlinger med land i regionen om hvordan sikkerheten kan bedres. Iran har bedt FN om å spille en rolle i å legge til rette for et slikt forum, tilføyer ambassadøren.

FNs sikkerhetsråd møttes mandag på forespørsel fra USA etter at Iran i forrige uke skjøt ned en amerikansk overvåkingsdrone. Teheran mener det førerløse flyet krenket iransk luftrom, noe amerikanerne benekter.

Trump sier han avblåste planlagte amerikanske luftangrep mot Iran i frykt for at for mange liv ville gå tapt, men spenningene har siden økt.