Antisemittisme er et økende problem for unge europeiske jøder, ifølge studie

Den ferske rapporten ble publisert torsdag av EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA). 83 prosent av jødiske europeere i alderen 16–34 år sier at antisemittisme har økt de siste fem årene.

Uttalelser på internett blir trukket fram som spesielt problematiske. 89 prosent av respondentene sier at antisemittisme på sosiale medier og internett er et problem. Rasisme sees også på som et problem blant fire av fem respondenter.

– Vi må bekjempe antisemittisme mer effektivt, uansett hvor vanskelig det er, skriver FRA-direktør Michael O'Flaherty i studiens forord.

– Vi håper denne rapporten oppfordrer beslutningstakere til å intensivere innsatsen på disse områdene, fortsetter han.

Studien omfatter data fra 2.707 jøder fra tolv EU-land. En stor andel av respondentene bodde i Frankrike (436) og Tyskland (397). Ifølge rapporten bor det totalt sett omtrent en million jødiske mennesker i EU.