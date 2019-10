Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile

Journalister i Ceylanpinar på tyrkisk side av grensa rapporterte alt i morgentimene fredag om sporadiske skuddsalver og granatangrep i Ras al-Ain, noen få kilometer unna.

I stedet for å avta økte kamphandlingene i omfang, og noen timer senere meldte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) om harde kamper ved to landsbyer øst og vest for byen og minst fem sivile drepte.

– Fem sivile ble drept i tyrkiske flyangrep mot landsbyen Bab al-Kheir, øst for Ras al-Ain, sa den syriske eksilgruppas leder Rami Abdulrahman.

Sivile områder

Ifølge en talsmann for den kurdiskledede SDF-militsen, Mustefa Bali, gjennomførte Tyrkia også artilleriangrep mot området, uten hensyn til den fem dager lange våpenhvilen som ble kunngjort i Ankara torsdag.

– Til tross for avtalen om å stanse kamphandlingene, fortsetter fly- og artilleriangrepene mot våre stillinger, mot sivile områder og sykehuset i Ras al-Ain, sier han.

Det er uklart om det er tyrkiske regjeringssoldater eller tyrkiskstøttet milits som kjemper på bakken utenfor byen.

Umulig tilbaketrekking

Den fem døgn lange våpenhvilen ble oppnådd under et møte mellom USAs visepresident Mike Pence og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara torsdag og skulle gi kurdiske militssoldater anledning til å trekke seg ut av visse områder.

En slik tilbaketrekking lar seg ifølge SDF ikke gjennomføre så lenge angrepene fortsetter.

SDF har insistert på at avtalen kun gjelder et mindre område der det har vært harde kamper de siste dagene, og også USA har erkjent at avtalen kun gjelder deler av området der Tyrkia vil opprette en såkalt sikkerhetssone.

Krigsforbrytelser

Amnesty International anklager de tyrkiske regjeringsstyrkene og tyrkiskstøttede militssoldatene for å ha begått krigsforbrytelser under militæroffensiven nordøst i Syria.

– Tyrkiske regjeringsstyrker og en koalisjon av tyrkiskstøttede væpnede grupper i Syria har utvist en skammelig mangel på respekt for sivile liv og gjort seg skyldige i alvorlige overgrep og krigsforbrytelser, blant annet utenomrettslige henrettelser, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Tyrkisk ansvar

Amnesty viser til omfattende angrep mot boligområder og sivile mål som et bakeri og en skole, samt likvideringen av den kurdiske politikeren Hevrin Khalaf. Hun ble stanset og drept av soldater fra Ahrar Al-Sharqiya, en av militsene som inngår i opprørsalliansen som er væpnet og trent av Tyrkia.

– Tyrkia har ansvaret for handlingene til væpnede syriske grupper som de støtter, væpner og kontrollerer, sier Amnesty Internationals generalsekretær Kumi Naidoo.

Tyrkiske myndigheter har ikke kommentert anklagene fra Amnesty.

Sivile ofre

Ifølge kurdiske myndigheter i Syria er over 220 sivile drept siden Tyrkia innledet sine angrep. Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights er 77 sivile drept på syrisk side.

Hjelpeorganisasjonen kurdisk Røde Halvmåne opplyste fredag at deres ambulanser ikke kunne kjøre inn i Ras al-Ain for å evakuere sårede på grunn av kamphandlingene.

Ifølge tyrkiske myndigheter er 18 sivile også drept på tyrkisk side etter angrep fra kurdisk milits over grensa.

– Dersom kurdiske styrker avfyrer upresise våpen mot sivile områder i Tyrkia, så er dette et brudd på folkeretten. De må straks stanse slike ulovlige angrep, krever Amnesty.