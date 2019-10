Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført

Landets president Sebastián Piñera har erklært unntakstilstand i ti av landets 16 regioner og har sagt at «landet er i krig».

Chile har vært preget av store demonstrasjoner de siste dagene og enkelte steder voldelige sammenstøt mellom politi og demonstranter. Demonstrantene protesterte innledningsvis mot en økning i prisen på metrobilletter, men frustrasjonen har senere blitt rettet mot Piñera og hæren.

Sjef for hæren, Javier Iturriaga, kunngjorde mandag at blir innført et nytt portforbud i hovedstaden Santiago. Portforbudet vil vare fra klokken 20 mandag kveld til klokken 6 tirsdag morgen.

Iturriaga insisterer på at portforbudet er nødvendig, til tross for at tusenvis av mennesker mandag demonstrerte på fredelig vis i Santiago. Bilder fra Aps fotograf viser imidlertid demonstranter som kaster tilbake tåregass mot politiet. I flere andre byer har det allerede oppstått nye sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Elleve døde – 1.500 pågrepet

Elleve personer har så langt mistet livet som følge av uroen – tre personer på lørdag og åtte på søndag, ifølge myndighetene. Nærmere 1.500 personer ble pågrepet i løpet av helgen.

Mandag var de fleste skoler og universiteter i hovedstaden stengt. Det dannet seg også lange køer utenfor butikker og bensinstasjoner.

Store politistyrker sto plassert rundt hovedstadens T-banestasjoner i et forsøk på å forhindre nye opptøyer. Gjennom helgen ble flere titalls T-banestasjoner ramponert av demonstranter, som satte fyr på T-banevogner og busser. Rundt 50 soldater og politibetjenter er såret, 110 supermarkeder plyndret og minst 13 av disse satt fyr på, ifølge myndighetene.

– Vi er i krig mot en mektig, utilbøyelig fiende som ikke respekterer noe eller noen og som er villig til å ty til vold og kriminalitet uten noen grenser, sier president Sebastián Piñera.

Unntakstilstand

Opptøyene startet fredag etter studentledede protester som ble utløst av en økning i prisen på metrobilletter. Demonstrasjonene har etter hvert gått over til å være uttrykk for økende frustrasjon over andre sosiale og økonomiske problemer.

Presidenten svarte på de voldsomme opptøyene fredag med å innføre en to uker lang unntakstilstand, noe som betyr at soldater patruljerer Santiagos gater for første gang siden general Augusto Pinochets militærdiktatur tok slutt i 1990.

Lørdag kunngjorde myndighetene at prishoppet utsettes, men demonstrasjonene fortsatte. Blant annet er mange misfornøyde med høyere priser på helse- og tjenestetilbud, lavere pensjoner og økte forskjeller.