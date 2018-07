Israel besvarer rakettangrep fra Gaza

Den israelske hæren (IDF) opplyser at den slo til mot to Hamas-tunneler, samt en treningsleir og andre militærmål som blant annet skal ha blitt brukt til å skyte opp drager og ballonger. Disse sendes inn over grensen til Israel og setter områder i brann.

De israelske fly- og droneangrepene natt til lørdag kom som svar på at 31 raketter og rakettdrevne granater ble skutt mot Israel. Seks av dem ble stanset av det israelske forsvarssystemet Iron Dome, mens de øvrige falt ned på bakken i Israel, skriver Haaretz.

Det foreligger ingen meldinger om drepte eller sårede på noen av sidene som følge av nattens angrep.

Hamas opplyser at de sendte raketter for å avskrekke Israel fra ytterligere handlinger. Mesteparten av rakettene fra Gazastripen ble skutt opp av små grupper og var «umiddelbart svar» med hensikt «å levere budskapet», sier Hamas-talsmann Fawzi Barhoum.

To drept

De siste ukene har Israel advart Hamas om at landet ikke har noen interesse av å innlede en ny, stor konflikt av den typen som tidligere har ført til tre kriger. Men Israel gjør det samtidig klart at det ikke blir godtatt at militante palestinere på Gazastripen fortsetter sine forsøk med å bryte gjennom grensen og å sette israelske områder i brann.

Fredag demonstrerte tusener av palestinere på Gazastripen, nær grensen til Israel. En 15 år gammel gutt som forsøkte å klatre over gjerdet ble skutt og drept, noe bilder fra stedet viste.

Senere fredag opplyste den israelske hæren at en soldat ble såret av en granat. Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser at en 20 år gammel mann døde lørdag av skader han pådro seg under fredagens demonstrasjoner.

Protestbølge

Dermed er til sammen 139 palestinere blitt drept siden protestbølgen på Gazastripen startet 30. mars. De aller fleste var ubevæpnede demonstranter. Palestinerne protesterer mot Israels blokade og krever at palestinere må få vende hjem til landet de flyktet fra eller ble fordrevet fra i 1948.

Israelske myndigheter har fått kraftig internasjonal kritikk for overdreven maktbruk, men regjeringen mener den er nødvendig for å beskytte landet mot det de mener er islamistbevegelsen Hamas' forsøk på å infiltrere Israel.