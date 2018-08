Medier: Sarah Palin får ikke være til stede under McCains bisettelse

Ifølge flere amerikanske medier skal McCain ha bedt familiemedlemmer sørge for at Palin ble holdt unna hans bisettelse.

Heller ikke president Donald Trump er velkommen i begravelsen, ifølge People Magazine, som har snakket med Carla Eudy, en tidligere ansatt for McCains familie gjennom flere tiår.

– Verken Palin eller Trump har blitt invitert, sier Eudy.

En kilde i Palins familie sier til NBC at man ut fra respekt for McCains familie ikke vil kommentere saken på nåværende tidspunkt. Palin har imidlertid på Twitter kalt McCain for «sin venn».

McCain døde lørdag, 81 år gammel. Hans 106 år gamle mor skal være til stede under begravelsen søndag i delstaten Maryland.

McCains kiste sto tidligere i uken i kongressbygningen i Phoenix i Arizona. Torsdag ble den fraktet til North Phoenix Baptist Church, der blant annet tidligere visepresident Joe Biden deltok i en minnestund. Biden holdt en følelsesladd tale der han fortalte om sitt nære vennskap med den partipolitiske motstanderen.

Fredag fraktes kisten til Washington der den skal stå i kongressbygningen, og samme dag holdes det minnestund i Washington National Cathedral.

Lørdag er det minnemarkering ved Vietnam-monumentet, og minnegudstjeneste i byens domkirke. Etter oppfordring fra McCain er det ventet at de to tidligere presidentene Barack Obama og George W. Bush der skal tale ved kisten.

Selve bisettelsen finner sted i Annapolis i Maryland søndag.