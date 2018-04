Toronto-mistenkt identifisert som lokal 25-åring

Ni personer er bekreftet døde etter påkjørselen i et travelt gatekryss i sentrum av den canadiske byen mandag ettermiddag. Ytterligere 16 ble skadd.

Den mistenkte sjåføren er en 25 år gamle Alek Minassain fra bydelen Richmond Hill, ifølge den canadiske tv-stasjonen CBC News. Han skal ikke være knyttet til noen terrororganisasjon.

Motivet bak påkjørselen er ennå ikke bekreftet, heller ikke om handlingen var med vilje. Bilen skal være en leiebil.

– Denne etterforskningen vil bli vanskelig. Vi har pågrepet en person og etterforskningen er i gang, sier Peter Yuen i Toronto-politiet.

– Kjent for samhold og toleranse

– Det er ikke slikt vi forventer skal skje i Toronto. Vi står sammen med dem som er rammet. Toronto er en by som er kjent verden over for samhold og toleranse. Det skal vi fortsette å være, sier Torontos borgermester John tory.

Statsminister Justin Trudeau sier han tenker på alle dem som er rammet.

Brutale scener

Vitner beskriver brutale scener fra Toronto mandag, deriblant at en person med en barnevogn ble truffet, skriver CTV News.

– Han kjørte på fortauet og meide ned folk en etter en. Jeg trodde først sjåføren hadde et hjerteanfall eller et uhell, men så kjørte han opp på fortauet og traff mange mennesker, sier Ali Shaker om det han ble vitne til.

– Det er det verste jeg har sett, og et mareritt som fortsatt ryster meg. Han har nettopp ødelagt manges liv, sier Shaker.

– Mange mennesker lå livløse på bakken, sier Carol Roberts som så hendelsen utspille seg.

Stakk av

Etter påkjørselen i Yonge Street kjørte sjåføren av gårde, men han ble til slutt innhentet av politiet. CTV News skal ha fått inn bilder av at den pågrepne rettet en pistollignende gjenstand mot politiet og skal ha sagt at han var bevæpnet.

Kort tid senere ble han pågrepet uten at det ble løsnet skudd, opplyste Toronto-politiet på Twitter.