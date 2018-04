Springsteen feiret morens 93-årsdag – endte med å danse i mørket

Den 68 år gamle rockeren ville overraske moren med en fødselsdagsfeiring på forskudd da han tok henne med til Wonder Bar i Asbury Park i New Jersey søndag kveld.

Der danset han og moren Adele, som fyller 93 år 4. mai, til to låter fremført av Eddie Testa Band, som skal være blant hennes favorittband. Så gikk strømmen som følge av et kraftig uvær som kom inn over området.

The Boss, hans mor og hans sønn Sam Springsteen, som også var til stede, oppholdt seg der i en times tid etter strømbruddet, der de deltok i allsang i det mørklagte lokalet, skriver lokalavisen Asbury Park Press , som har lagt ut et videoklipp.