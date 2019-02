Titusener protesterte mot Italias regjering

En rekke fagforeninger hadde oppfordret folk til å protestere mot ulikhet, arbeidsledighet og rasisme.

Italias regjering kom til makten i fjor og består av høyrenasjonalistiske Ligaen og protestpartiet M5S.

– Regjeringen er nødt til å bevege seg ut av sin virtuelle virkelighet og inn i den virkelige verden, sier Annamaria Furlan, leder for Italias nest største fagforbundet CISL.

1.300 busser

Demonstrantene krever blant annet et massivt statlig- og privatfinansiert investeringsprogram, samt langt større reformer enn det regjeringen hittil har planlagt.

– Landet må være samlet, ikke splittet, sier Maurizio Landini i fagforbundet CGIL, som selv oppgir å ha 5,5 millioner medlemmer.

Demonstrasjonen gikk fredelig for seg, og fagforeningene hadde på forhånd bistått folk som tok seg inn til hovedstaden i 12 tog, 1.300 busser, ferger og lavprisfly.

Myndighetene bidro ikke med noe offisielt tall på hvor mange som protesterte, men italienske medier anslår at opptil 200.000 deltok i demonstrasjonen.

Økonomisk resesjon

Regjeringen har støtt mange italienere fra seg med sin politikk, inkludert sterk motstand mot innvandrere og flyktninger. Samtidig blir økonomien stadig verre, og landet er offisielt inne i en økonomisk resesjon etter at bruttonasjonalproduktet har krympet to kvartaler på rad.

Italienske fagforeninger føler seg dessuten oversett av regjeringen og tok ikke lett på at lederen i Femstjernersbevegelsen (M5S), Luigi Di Maio dro til Paris for å møte medlemmer av den franske protestbevegelsen de gule vestene. Det utløste denne uka en diplomatisk krangel mellom Italia og Frankrike.

Gule vester-protest avlyst

– Det er uvanlig, for å si det mildt, at en visestatsminister finner tid til å møte motstanderne av regjeringen i et naboland, men ikke har tid til å møte med opposisjonen i sitt eget land, det vil si fagforeningene, sa CGIL-leder Landini fredag.

Di Maio er også økonomi-, arbeids- og sosialminister.

Lørdagens demonstrasjon var den største siden masseprotestene mot daværende statsminister Matteo Renzis reformplaner for fire år siden. En planlagt protest fra Italias utgave av de gule vestene ble lørdag avlyst av politiet på grunn av frykt for vold.