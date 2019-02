79-årig klimafornekter kan lede Trumps komité for klimaendringer

Trump-administrasjonen har i et notat foreslått at presidenten etablerer en komité for klimasikkerhet. Det framgår av et notat nyhetsbyrået AP har fått tilgang, der føderale tjenestemenn fra en rekke regjeringsorganer blir bedt om å komme med innspill før president Donald Trump signerer en presidentordre for opprettelse av komiteen.

I en kommentar til de som har fått kopi av notatet, står det at de kan henvende seg til William Happer hvis de har spørsmål. Happer er en 79 år gammel fysiker, medlem av Trumps nasjonale sikkerhetsråd og en velkjent kritiker av normalt anerkjente klimasannheter.

– Happer er å betrakte som frynsete selv for klimaskeptikere, sier pensjonert kontreadmiral fra marinen David Titley, som nå er professor i meteorologi ved Pennsylvania State University.

Han får det bekreftet fra klimaskeptiker Kim Cobb ved Georgia Tech som uttaler at Happers «feilaktige, uvitenskapelige oppfatninger om klimaforandringer representerer en fare for det amerikanske folk.»

Harvard-historiker Naomi Oreskes har skrevet om klimafornektelse og påpeker at Happer flere ganger har hevdet at karbondioksid er bra for mennesker, og at utslipp av karbondioksid er «blitt demonisert slik de stakkars jødene under Hitler».

Klimakomiteen er forslått å ha 12 medlemmer, eksperter på klima og sikkerhet, og Happer skal koordinere arbeidet. De skal gi president Trump råd om hvordan klimaet kan komme til å endres i framtiden som følge av påvirkning fra naturen og mennesker.

Det nasjonale sikkerhetsrådet i USA ønsker ikke å kommentere saken.