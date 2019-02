– Smollett forsøkte å utnytte smerten og vreden i rasisme til å promotere egen karriere. Han betalte 3.500 dollar for å iscenesette et angrep, sier politioverbetjent Eddie Johnson i Chicago.

36 år gamle Smollett fikk sterke sympatierklæringer i USA etter å ha hevdet at han ble utsatt for et rasistisk og homofiendtlig overfall. Men det trodde ikke politiet på, og onsdag ble han siktet for ordensforstyrrelse og for å ha avgitt falsk forklaring.

Skuespilleren meldte seg for politiet natt til torsdag og ble framstilt for fengsling senere samme dag. Han risikerer tre års fengsel om han blir funnet skyldig i å ha diktet opp historien. Skuespilleren selv mener han er uskyldig.

– Smollett er en ung mann med en ulastelig karakter og integritet. Han sier klart og tydelig at han er uskyldig og at han føler seg sviktet av et system som forsøker å omgå rettssikkerheten, sier hans forsvarer Jack Prior.

Kraftige reaksjoner

USA går gjennom en polarisert politisk periode der spenninger på bakgrunn av politiske, etniske og religiøse skiller har blitt et økende samfunnsproblem. Flere amerikanere anklager Smollett for å ha forsøkt å helle bensin på bålet.

– Folk var klare til å kjempe for deg. Ting kunne blitt stygt … og du diktet alt opp. I en verden der det er nok av virkelige monstre, trengte du ikke å dikte opp monstre for å splitte mennesker for egen personlig vinning, skrev O'Shea Jackson Jr., sønnen til hiphop-legenden Ice Cube, på Twitter.

– Hodet mitt eksploderer. Denne historien er patetisk, sier TV-verten Andy Cohen, som selv er homofil og aktiv LGBT-forkjemper.

Presidenten selv reagerer også med avsky, og forsvarer slagordet «MAGA», som ble en sentral del av Smolletts angivelig falske historie.

– Hva med MAGA og alle de titalls millioner mennesker du forsøkte å fornærme med dine rasistiske og farlige kommentarer, skrev president Donald Trump på Twitter.

Sjokkhistorie

Smollett, som er afroamerikansk, homofil og skuespiller i serien «Empire», hevdet i slutten av januar at han ble angrepet i Chicago av to maskerte menn.

Ifølge skuespilleren ropte de rasistiske og homofiendtlige skjellsord mens de slo, helte blekemiddel på ham og la en løkke rundt halsen hans. Et av slagordene var «dette er MAGA-land», ifølge Smollett, som henviser til president Donald Trumps slagord «Make America Great Again».

Smollett fortalte om den angivelige hendelsen i intervjuer med amerikanske riksmedier, mens bilder av hans forslåtte ansikt sirkulerte i sosiale medier, til forskrekkelse for mange.

Men overvåkingsbilder fra stedet satte politiet på sporet av to nigerianske brødre. En av dem er Smolletts personlige trener som ble hyret da skuespilleren skulle forberede seg til en musikkvideo.

Deres forklaring bidro til at Smollett ble mistenkt for å ha spilt en aktiv part i sitt eget overfall. Brødrene skal også ha blitt betalt av Smollett.